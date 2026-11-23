Tristan da Silva und Franz Wagner verlieren mit Orlando Magic. Isaiah Hartenstein verliert mit OKC. Nikola Jokic gewinnt mit Denver Nuggets.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zeigt in der aktuellen NBA -Saison ein gespaltenes Bild. Während die Teams um Franz Wagner und Isaiah Hartenstein Niederlagen hinnehmen mussten, feierten andere deutsche Akteure wie Nikola Jokic und Jamal Murray deutliche Erfolge. Diese unterschiedlichen Ergebnisse verdeutlichen die hohe Konkurrenzdichte im professionellen Basketball.

Da Silva führt Orlando zur Statistik, Wagner setzt Akzente

Tristan da Silva überzeugte als beste Werfer des Orlando Magic mit 18 Punkten. Er startete von der Bank und trug maßgeblich zum Offensive-Game bei, scheiterte jedoch mit seiner Mannschaft am Washington Wizards. Das Spiel endete mit einer deutlichen 96:116-Niederlage für die Florida-Franchise. Franz Wagner leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag mit 16 Zählern, acht Rebounds und sechs Assists.

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Kyshawn George steuerte für die Gäste 24 Punkte bei, was jedoch nicht reichte, um die eigene Negativserie zu durchbrechen. Orlando kassierte nach zuvor vier Siegen in Folge die zweite Niederlage in den vergangenen drei Spielen. In der Eastern Conference belegt das Team mit einer Bilanz von 7:9 Spielen aktuell ein Mittelfeld-Platzierung, was den Druck auf die Trainerstab erhöht.

Hartenstein unterliegt in Miami mit Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein stand für die Oklahoma City Thunder in der Startformation und beendete das Spiel mit zwei Punkten. Die Mannschaft verlor bei den Miami Heat mit 113:123. Das Ergebnis markiert eine weitere Hürde für das deutsche Center-Team, das trotz der Abwesenheit des Superstars Giannis Antetokounmpo keine ausreichende Reaktion zeigen konnte.

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Die Miami Heat profitierten von der starken Leistung ihres Starspielers, der ein Triple-Double verzeichnete. Mit 24 Punkten, 15 Rebounds und 12 Assists führte er sein Team zum siebten Sieg in Folge. Diese Serie unterstreicht die Dominanz der Heat in der aktuellen Saisonphase und macht die Niederlage für Hartensteins Team besonders schmerzhaft.

Jokic und Murray feiern Sieg für Denver Nuggets

Während die einen verloren, feierten die Denver Nuggets einen knappen Erfolg. Nikola Jokic zeigte seine übliche Klasse und führte sein Team mit einem weiteren Triple-Double zum Sieg. Der serbische Center erzielte 37 Punkte, 18 Rebounds und 11 Assists. Diese statistischen Werte machen ihn zum wichtigsten Faktor im Offensive-Gespinst der Nuggets.

Sein Teamkollege Jamal Murray unterstützte diesen Erfolg mit einer beeindruckenden individuellen Leistung. Er erzielte 45 Zähler im Spiel gegen die Chicago Bulls. Das Duell endete mit einem knappen 151:145-Sieg für Denver nach Verlängerung. Diese Art von Spielen erfordert oft extreme mentale Stärke und physikalisches Durchhaltevermögen von allen Spielern.

Bewertung der deutschen NBA-Leistungen

Die unterschiedlichen Ergebnisse der deutschen Spieler in dieser Nacht zeigen die Bandbreite der NBA. Tristan da Silvas 18 Punkte trotz Niederlage sind ein positives Signal für die Entwicklung des jungen Spielers. Franz Wagers All-Around-Leistung bleibt konstant, auch wenn die Teamergebnisse mal wieder schwanken.

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Für Isaiah Hartenstein bleibt die Niederlage in Miami ein Rückschlag, der jedoch im Kontext der gesamten Saison betrachtet werden muss. Die starke Leistung von Jokic und Murray hingegen zeigt, dass deutsche Spieler auch in entscheidenden Momenten die Spiele ihrer Teams wenden können. Diese Erfolge sind für die weitere Saisonentwicklung von großer Bedeutung.