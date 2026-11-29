Johannes Lochner und Thorsten Margis beenden ihre Karriere. Jörn Wenzel wird Pilot, Georg Fleischhauer wechselt zu Francesco Friedrich. Ein Rückblick auf die Gold-Ära.

Das erfolgreiche deutsche Bob-Team der olympischen Goldära in Cortina d'Ampezzo löst sich auf. Pilot Johannes Lochner und Anschieber Thorsten Margis beenden ihre Karriere. Ihr ehemaliger Anschieber Georg Fleischhauer wechselt zum Rivalen Francesco Friedrich. Jörn Wenzel startet als neuer Pilot durch.

Karriereende für die Gold-Ära

Johannes Lochner und Thorsten Margis geben das Ende ihrer aktiven Laufbahn bekannt. Die beiden waren Teil des historischen Quartetts, das bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo Gold im Zweier- und Viererbob gewann. Für Margis war das Ende zudem eine Folge eines Bandscheibenvorfalls, der ihn vor den Spielen belastete. Nach den Spielen erholte er sich langsam und plant nun einen Mix aus Arbeit und Freizeit.

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Neue Rollen im deutschen Bob

Jörn Wenzel wechselt die Perspektive. Der 22-jährige wird zukünftig als Pilot starten. Seine Strukturkenntnisse hat er beim bisherigen Team gelernt. Sponsoren haben ihm bereits ihre Unterstützung zugesagt. Das nötige Fingerspitzengefühl für den neuen Job bringt er mit.

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Georg Fleischhauer wechselt zum Rivalen

Georg Fleischhauer schließt sich dem Team von Francesco Friedrich an. Er bewertet den Wechsel als motivierend. Alle im neuen Team hätten klare Ziele. Die Atmosphäre sei angenehm. Der Wechsel zu einem bisherigen Konkurrenten ist eine strategische Entscheidung für die kommende Saison. Fleischhauer blickt gespannt auf die Zusammenarbeit.

Nachbetrachtung der gemeinsamen Zeit

Die ehemaligen Teamkollegen pflegen weiterhin persönliche Kontakte. Pläne für jährliche Reisen sind in Diskussion. Die Ehefrauen der Athleten sind bei solchen Treffen ebenfalls vertreten. Die Intensität der gemeinsamen Vorbereitung in Cortina bleibt eine prägende Erinnerung. Besonders die persönliche Entwicklung von Jörn Wenzel wird vom alten Team hoch geschätzt. Sie war für sie wichtiger als die sportlichen Ergebnisse.