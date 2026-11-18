Hannes Jeschka, Philip Sternheimer und Christopher Nguyen erzielen starke Ergebnisse bei der Triton Poker Serie in Zypern. Online gewinnt Simon Beckmann bei GGPoker.

Die deutsche Poker-Szene setzt ihre erfolgreiche Taktik im High-Roller-Segment auf Zypern fort, wo aktuell die Triton-High-Roller-Serie im Merit Royal Diamond Resort ausgetragen wird. Während das historische Poker-Ereignis in Rozvadov bereits der Vergangenheit angehört, haben die führenden Akteure ihr Augenmerk nun auf die nächste große Bühne verlegt und dort bereits die ersten signifikanten finanziellen Erfolge verbucht.

Ergebnisse der ersten Turniere in Zypern

Die Triton-High-Roller-Serie auf Zypern läuft bis zum 30. November und bietet insgesamt 18 hochdotierte Turniere an, deren Startgelder zwischen 25.000 und 200.000 Dollar variieren. In den ersten beiden Veranstaltungen haben deutsche Spieler ihre Präsenz mit beachtlichen Platzierungen unter Beweis gestellt und damit gezeigt, dass sie auf dieser Stufe konkurrenzfähig sind und gezielt nach den größten Preisgeldern jagen.

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Im 30.000-Dollar-Event erreichte Hannes Jeschka den Finaltisch und sicherte sich dort den vierten Platz. Obwohl er den Titel verpasste, konnte er einen Gewinn von 436.000 Dollar verbuchen. Philip Sternheimer scheiterte nur knapp am Finaleinzug und belegte den zehnten Platz, was ihm einen Preis von 107.500 Dollar einbrachte. Beide Ergebnisse unterstreichen die solide Leistung der deutschen Repräsentanten in diesem Feld.

Ein weiteren hervorragenden Start in die Serie absolvierte der erfahrene Poker-Professionelle Christopher Nguyen. Nach seinem Millionen-Gewinn bei der World-Series-of-Poker-Paradise-Edition auf den Bahamas im Jahr 2024 befindet sich Nguyen in einer sehr guten Form. Beim 25.000-Dollar-Turnier der aktuellen Serie erreichte er den fünften Platz und sicherte sich dabei 336.000 Dollar, was ihn zum erfolgreichsten deutschen Spieler der bisherigen Phase macht.

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Aktueller Stand des Mystery-Bounty-Events

Die Serie geht nun in die nächste Phase mit dem 40.000-Dollar-Mystery-Bounty-Event über, das am Mittwoch mit einem spannenden Finale abgeschlossen werden soll. Nach dem ersten Spieltag haben sich von ursprünglich 145 Teilnehmern noch 36 Spieler für die weiteren Runden qualifiziert. Unter den verbliebenen Akteuren befinden sich zahlreiche bekannte Namen aus dem deutschsprachigen Raum.

Aus Deutschland haben sich Ole Schemion, Fabian Niederreiter und Christopher Nguyen für die nächste Runde qualifiziert und das verbliebene Feld mit drei Spielern aus Schwarz-Rot-Gold besetzt. Aus Österreich sind Jessica Teusl, Samuel Mullur und Thomas Muehloecker weiterhin im Rennen. Matthias Eibinger führt aktuell das verbliebene Feld an und gilt als einer der favorisierten Kandidaten für die kommenden Final-Hands.

Erfolge im Online-Poker bei GGPoker

Parallel zu den Live-Events im Merit Royal Diamond Resort herrscht auch auf der Online-Plattform GGPoker reges Treiben. Die sogenannte GGMillions-Week ist gestartet, und bereits am Montag feierte Simon Beckmann einen deutlichen Sieg. Beckmann gewann das 10.000-Dollar-Super-Monday-Event und konnte dafür einen Preis von 114.000 Dollar einsacken.

Die kumulierten Gewinne der genannten Spieler aus der Live-Serie belaufen sich bereits auf 879.000 Dollar. Diese Summe verdeutlicht das enorme finanzielle Potenzial dieser High-Roller-Veranstaltungen und die Stärke der deutschen Spielerauszahlungen in der aktuellen Saison. Die Mischung aus Live-Strategie auf Zypern und digitalem Erfolg bei GGPPokermacht die deutsche Szene aktuell zu einer der erfolgreichsten Gruppen im internationalen High-Roller-Sektor.