Deutsche Post verabschiedet sich von ihrem Namen und wird künftig unter DHL geführt

Die Deutsche Post hat sich von ihrem traditionsreichen Namen verabschiedet und tritt künftig einheitlich als DHL auf. Die Entscheidung spiegelt die internationale Ausrichtung wider und geht mit organisatorischen Änderungen einher, die große Teile des Unternehmens betreffen. Die Umbenennung soll zum 1. September wirksam werden, sobald die Eintragung ins Handelsregister erfolgt ist.

Die Deutsche Post stellt sich neu auf und verabschiedet sich von ihrem traditionsreichen Namen. Künftig tritt der Konzern einheitlich als DHL auf. Die Entscheidung spiegelt die internationale Ausrichtung wider und geht mit organisatorischen Änderungen einher, die große Teile des Unternehmens betreffen.

In der Hauptversammlung haben die Aktionäre dem Vorschlag des Vorstands nahezu einstimmig zugestimmt. Die Umbenennung soll demnach zum 1. September wirksam werden, sobald die Eintragung ins Handelsregister erfolgt ist. Auch an der Börse wird der Konzern künftig unter DHL geführt. Für die Umstellung entstehen Kosten von rund 37 Millionen Euro





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