Deutsche Serien und Filme: Warum der Ruf schlecht ist und was sich ändern könnte

Der Ruf deutscher Serien und Filme ist schlecht. Woran das liegt, welche Rolle Streamingdienste spielen und wie sich die Qualität verbessern könnte.

Der Ruf deutscher Serien und Filme ist schlecht. In einem Video geht die Redaktion der Frage nach, woran das liegt und wie sich die Situation künftig verändern könnte. Der Beitrag beleuchtet Förderbedingungen, die typische Bildsprache, die häufigsten Genres sowie neue Entwicklungen durch Streamingdienste.

Förderauflagen und fehlende kreative Freiheit

Deutsche Filmfördergelder sind für teure Produktionen oft unverzichtbar. Sie sind jedoch häufig an kulturelle und bildungsbezogene Auflagen gebunden.

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Kritisiert wird, dass oft nur wirtschaftlich Erfolgreiches gefördert wird. Abwechslungsreiche und frische Ideen haben es dadurch deutlich schwerer.

Bildsprache und Erzähltempo deutscher Produktionen

Viele deutsche Filme und Serien wirken durch statische Kameras, lange Einstellungen und wenige Effekte zurückhaltend. Der Look ist oft nüchtern und sehr realistisch, fast wie bei Dokumentationen.

Gedämpfte Farben und schlichte Kameraführung sorgen für wenig Glamour. Dialoglastige, ruhig erzählte Produktionen wirken im internationalen Vergleich weniger konkurrenzfähig.

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Vier dominierende Genres mit typischen Schwächen

Im Großen und Ganzen prägen vier Genretypen die deutsche Produktion. Andere Genres sind dagegen selten.

Komödien arbeiten häufig mit überzeichneten, eindimensionalen Figuren und plumpem Humor. Beispiele wie 'Fack ju Göhte' oder 'Chantal im Märchenland' zeigen vorhersehbare und austauschbare Handlungen.

Deutsche Komödien scheuen zudem radikale, provokante Ansätze. Das Komische wird oft mit moralischen Botschaften verknüpft, die den Status quo bestätigen, statt ihn infrage zu stellen.

Bierernste, schwermütige Stoffe beziehen sich häufig auf die deutsche Geschichte, etwa 'Der Untergang' oder 'Im Westen nichts Neues'. Familiengeschichten folgen oft vorhersehbaren Botschaften rund um Krebsdiagnosen oder andere Schicksalsschläge.

Fantasy wird laut Beitrag meist nur als Kinderfilm erfolgreich oder aufwendig produziert, etwa 'Bibi Blocksberg' oder 'Jim Knopf'.

Streamingdienste verändern deutsche Serien und Filme

Streamingdienste verändern, wie deutsche Produktionen entstehen. Netflix investiert hohe Einzelbudgets, etwa rund 50 Millionen Euro für die erste Staffel von '1899' und 10 Millionen Euro pro Staffel für 'Dark', eine der erfolgreichsten deutschen Serien aller Zeiten.

Insgesamt liegen die jährlichen Investitionen bei rund 150 Millionen Euro in deutschsprachige Produktionen. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von traditionellen Förderstrukturen und Vorgaben, was mehr kreative Freiheit bedeuten kann.

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Internationale Erfolge zeigen erste Fortschritte

Trotz der Kritik gibt es bemerkenswerte internationale Erfolge. 'Babylon Berlin' gilt als hochwertige historische Serie mit internationalem Anspruch.

'Das Lehrerzimmer' ist ein kritisch gelobtes Drama mit internationaler Anerkennung. 'Exterritorial' stand in 74 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts und erreichte über 30 Millionen Zuschauer.

'Die Kaiserin' wurde in ihrer ersten Woche 47 Millionen Stunden gestreamt und platzierte sich in den Top 10 vieler Länder.

Wege zu mehr Qualität und Relevanz

Der Beitrag nennt mehrere Ansätze, um Qualität und Ruf nachhaltig zu verbessern. Dazu gehören weniger Bürokratie und Einschränkungen sowie mehr Unterstützung für innovative Projekte.

Zudem sollten globale Sehgewohnheiten berücksichtigt werden, etwa durch eine modernere visuelle Sprache, ein gutes Erzähltempo und universellere Themen.

Mehr Unterhaltung neben gesellschaftlich relevanten Themen wird ebenfalls als wichtig genannt. Feel-Good-Produktionen sind bisher selten, Konflikte und Probleme stehen meist im Mittelpunkt.

Mit diesen Änderungen können deutsche Produktionen ihre Relevanz auf dem Weltmarkt deutlich steigern und zugleich ihre kulturelle Identität bewahren.