Forsa-Umfrage zeigt: Nur 46 Prozent unterstützen mehr Militärhilfe für die Ukraine. Gleichzeitig warnen Experten vor autonomen Waffensystemen und dokumentieren steigende Verluste.

Die öffentliche Meinung in Deutschland befindet sich im Umbruch, was das Verhältnis zu außenpolitischen Konflikten betrifft. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung offenbart, dass zwei Drittel der Menschen in Deutschland eine Zunahme militärischer Konflikte erwarten. Parallel dazu wächst der Wunsch nach außenpolitischer Zurückhaltung, was sich in deutlichen Zahlen widerspiegelt.

Außenpolitische Zurückhaltung gewinnt an Zustimmung

Bei den Befragten spricht sich ein signifikanter Anteil von 48 Prozent dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält. Dies markiert einen Anstieg von fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die Unterstützung für ein stärkeres internationales Engagement ist auf 40 Prozent gesunken, während sie im Jahr 2025 noch bei 48 Prozent lag.

Also read Ukraine: Deutschland und Ukraine entwickeln Gefechtssystem Delta weiter

Angesichts des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine äußern 61 Prozent der Befragten die Ansicht, dass Deutschland und Europa unzureichend für Friedensverhandlungen eintreten. Die Stimmung verschiebt sich auch bei der Frage der militärischen Unterstützung: Nur noch 46 Prozent befürworten weitere Hilfen, ein deutlicher Rückgang von 59 Prozent im Vorjahr. Gleichzeitig spricht sich eine knappe Mehrheit von 53 Prozent dagegen aus.

Die Bevölkerung ist zudem gespalten, wenn es um die strategische Bedeutung der ukrainischen Verteidigung geht. Während 50 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Ukraine mit ihrem Widerstand gegen Russland die Sicherheit Deutschlands und Europas schützt, teilen 48 Prozent diese Einschätzung nicht. Diese Datenlage deutet auf eine wachsende Skepsis gegenüber der bisherigen deutschen Ukraine-Politik hin.

Advertisement

Rechtliche Bedenken bei autonomen Waffensystemen

Parallel zur öffentlichen Debatte warnt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags vor erheblichen völkerrechtlichen Risiken beim Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr. In einem noch unveröffentlichten Gutachten, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, wird davor gewarnt, Systeme einzusetzen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz agieren, ohne dass eine vollständige menschliche Kontrolle gewährleistet ist.

Das Gutachten stellt fest, dass autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, eine besondere Herausforderung für das Erfordernis menschlicher Kontrolle darstellen. Das bloße Auslösen des Einsatzes und die Zieldefinition werden als unzureichend angesehen.

Besonders kritisch wird die Situation beurteilt, wenn Drohnen auch bei abgebrochener Datenverbindung oder ohne Verbindung zu Navigationssatelliten Ziele wiedererkennen und bekämpfen können. In solchen Fällen wäre es einem Soldaten nicht mehr möglich, einen Einsatz abzubrechen oder einzugreifen, was die rechtliche Einordnung weiter erschwert.

Regionale Krisenherde und internationale Spannungen

Die Unsicherheit in Europa zeigt sich auch in aktuellen Vorfällen an den Grenzen. Ein polnisches Militärberichterstatter erklärte, dass eine russische Drohne während nächtlicher Angriffe auf die Westukraine kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Zwar wurde die Freigabe zum Abschuss erteilt, doch man verzichtete auf den Waffeneinsatz, nachdem der Flugkörper seinen Kurs nach Osten änderte.

Diese Zurückhaltung wurde mit der potenziellen Bedrohung für Zivilisten und den möglichen Folgen eines Abschusses begründet. Kurze Zeit zuvor hatte es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin, nahe der Grenze zu Polen, kurzzeitig Luftalarm gegeben, nachdem drei russische Marschflugkörper in Polen abstürzten. Die Bewohner grenznaher Gebiete wurden aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.

Advertisement

Auf diplomatischer Ebene zeigt sich ebenfalls Konfliktstoff. Die international anerkannte Regierung Libyens verurteilte scharf die von der Ukraine reklamierten Angriffe auf zwei russische Schiffe vor der nordafrikanischen Küste. Das libysche Außenministerium verfolgte die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Operation bei Bengasi mit großer Sorge und forderte offizielle Klarstellungen zu Art und Umfang der Aktionen.

Steigende Verluste und Korruptionsvorwürfe in der Ukraine

Hinter den Frontlinien in der Ukraine verschärfen sich die demografischen und sozialen Probleme. Zwischen 2022 und 2026 ist das Durchschnittsalter der getöteten russischen Soldaten von 34 auf knapp 40 Jahre gestiegen, wie eine Guardian-Analyse der gehackten Daten zeigt. Im aktuellen Jahr war knapp ein Fünftel der Gefallenen über 50 Jahre alt.

Militärexperte Michael Kofman erklärte gegenüber der New York Times, dass Russland mehr Soldaten verliere, als es rekrutiere. Dennoch setze Moskau auf hohe finanzielle Anreize: Allein im Jahr 2026 dürften rund 409.000 neue Soldaten angeworben worden sein. Schätzungen gehen insgesamt von 460.000 bis zu 700.000 getöteten russischen Soldaten aus.

In Kiew eskaliert zudem ein Korruptionsskandal. Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU ermittelt in einem dritten Fall gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov. Ihm wird vorgeworfen, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und die Kosten über das Ministerium abgerechnet zu haben. Zwei Mitarbeiter standen ihm dabei zur Seite.