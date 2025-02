Deutsche Ski-Athleten bei WM enttäuscht - Medaillen bleiben aus

Die deutschen Ski-Athleten zeigten bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm einen durchwachsenen Auftritt. Lena Dürr verpasste die Medaillen, Mikaela Shiffrin konnte nach einer Verletzung nicht überzeugen und das gesamte deutsche Team blieb ohne Edelmetall. Infektionen und private Schicksalsschläge belasteten die Athleten zusätzlich. Die letzte Hoffnung liegt beim Slalom der Männer am Sonntag.

Die deutschen Ski-Athleten erlebten bei den alpinen Ski- Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm einen durchwachsenen Auftritt. In mehreren Disziplinen fehlten die Edelmetalle und die Mannschaft verpasste die Medaillen ränge. Die Slalomfahrerin Lena Dürr , eine der größten Medaillen hoffnungen Deutschland s, konnte sich nach einem durchwachsenen ersten Lauf im zweiten Durchgang nicht mehr nach vorne kämpfen und erreichte am Ende den achten Platz.

Sie war mit 2,45 Sekunden Rückstand auf die Siegerin nicht in der Lage, um die Medaillenplätze mitzufahren. Auch die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die nach einer schweren Verletzung im Dezember erst kurz vor der WM wieder in den Rennzirkus zurückkehrte, konnte nicht ihre Glanzformen zeigen. Sie verlor im zweiten Durchgang Zeit und schied deutlich aus. Die Schweizer Trainer bemerkten, dass der Kurs weder besonders anspruchsvoll noch eckig gesetzt war, was für die Fahrerinnen eine taktische Fahrweise schwierig machte. Eine einfache Kurssetzung bedeutet volle Attacke und ein höheres Risiko für Fehler. Auch andere Athletinnen und Athleten litten unter den Bedingungen. Zahlreiche Athletinnen und Athleten sowie Fans und Pressevertreter klagten über Infektionskrankheiten. Wendy Holdener aus der Schweiz, die im Februar 2024 ihren Bruder Kevin an Krebs verloren hatte, kämpfte mit ihren persönlichen Trauer und gesundheitlichen Problemen. Sie erreichte trotzdem Silber im Slalom, in der Teamkombination und mit der Mannschaft. Das deutsche Ski-Team blickt auf eine enttäuschende WM mit nur wenigen Lichtblicken. Die starken Speedleistungen, der neunte Platz von Dürr im Riesenslalom und die Laufbestzeit von Anton Grammel im Riesenslalom der Männer waren die einzigen positiven Momente. Die deutsche Mannschaft verpasste die Medaillenränge in den Team-Paralleleventen und in der Teamkombination der Frauen. Die letzte Chance auf eine Medaille liegt am Sonntag beim Slalom der Männer, wo Anton Grammel als Anwärter auf eine Medaille gilt. Doch auch acht bis zwölf weitere Athleten haben Chancen auf den Sieg.





