Deutsche Ski-Stars verpassen bei Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm die Medaille

Emma Aicher und Lena Dürr verpassen bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm knapp die erste deutsche Medaille im Teamwettbewerb der Kombi.

Emma Aicher und Lena Dürr haben bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm knapp die erste deutsche Medaille verpasst. Im Teamwettbewerb der Kombi lag das Duo auf bestem Weg zu Edelmetall, doch im Slalom leistete Dürr einen schweren Patzer, wodurch das deutsche Team am Ende nur auf Platz 17 landete. Die Weltmeistertitel in dieser neuen Disziplin sicherte sich das US-Duo Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin vor den Schweiz erinnen Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener .

Bronze ging an das österreichische Team bestehend aus Stephanie Venier und Katharina Truppe.Die zweite deutsche Mannschaft mit Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger schied aus dem Wettbewerb aus, da Hilzinger im Slalom ausschied. Aicher hatte zuvor in der Abfahrt einen starken Start hingelegt und mit 0,23 Sekunden Rückstand auf Lauren Macuga aus den USA Platz zwei belegt. Dürr startete folgend mit diesem Rückstand in den entscheidenden Slalom, wo sie lange in Führung lag, kurz vor dem Ziel aber wegrutschte und beinahe ausfiel. Trotz des Rettungsmanövers am Ziel hatte sie mehr als vier Sekunden Rückstand.Am Mittwoch (10.00/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) stehen die Teamwettbewerbe der Männer an. Aufgrund schwachen Ergebnissen in den Speedrennen nominiert der DSV nur ein Team bestehend aus Routinier Romed Baumann und Slalom-Ass Linus Straßer für den Start.





