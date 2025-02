Deutsche Ski-Stars Verpassen Medaille in Team-Kombi

Emma Aicher und Lena Dürr haben bei der alpinen Ski-WM die Chance auf die erste deutsche Medaille verpasst. Ein schwerer Patzer von Dürr im Slalom der Team-Kombi führte dazu, dass das deutsche Duo am Ende nur auf Platz 17 landete. Die Amerikanerinnen Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin wurden Weltmeisterinnen in der neuen Disziplin.

Nach einem soliden Lauf von Aicher in der Abfahrt am Morgen, bei dem sie mit 0,23 Sekunden Rückstand auf Platz zwei landete, ging Dürr mit diesem Rückstand in den entscheidenden Torlauf. Lange lag sie in Führung, schlitterte aber kurz vor dem Ziel und geriet fast aus. Sie rettete sich ins Ziel, hatte dort aber mehr als vier Sekunden Rückstand.Die Amerikanerinnen Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin wurden Erste Weltmeisterinnen in dieser neuen Disziplin, mit 0,39 Sekunden Vorsprung vor den Schweizerinnen Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener. Bronze ging an die Österreicherinnen Stephanie Venier und Katharina Truppe. Die zweite deutsche Mannschaft mit Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger kam nicht in die Wertung, da Hilzinger im Slalom ausschied. Auch dieses DSV-Duo hatte nach der Abfahrt ein hervorragendes Teamergebnis in Sichtweite. Weidle-Winkelmann hatte Hilzinger auf Rang fünf ins Rennen geschickt. Die Team-Kombi der Männer steht als nächstes an. Nach schwachen Speedrennen schickt der DSV nur ein Team bestehend aus Routinier Romed Baumann und Slalom-Ass Linus Straßer an den Start





