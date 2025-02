Deutsche Skirennfahrer auf dem Weg zur Weltspitze

Drei deutsche Skirennfahrer Anton Grammel, Jonas Stockinger und Stefan Gratz kämpfen im Riesenslalom auf dem Weg zur Weltspitze. Sie investieren selbst in ihre Karriere, nachdem sie aus dem DSV-Kader geflogen waren.

Drei deutsche Skirennfahrer kämpfen gegenwärtig im Riesenslalom auf dem Weg zur Weltspitze. Zwei waren bereits ausgeschieden, doch Anton Grammel und Jonas Stockinger gaben nicht auf. Sie investierten 25.000 bis 30.000 Euro pro Saison in sich selbst, um ihre Karriere voranzutreiben.

Ältere erinnern sich vielleicht noch an die Zeit vor 40 Jahren, als Markus Wasmeier, ein blondhaariger Skirennläufer vom Schliersee, bei der WM in Bormio im Riesenslalom ohne Mütze und Brille (beide waren ihm unterwegs verloren gegangen) zum WM-Gold schoss. Seitdem hat es keine WM-Medaille in dieser Disziplin für deutsche Männer mehr gegeben. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid ist verletzt, was die Situation komplexer gestaltet. Doch manche Dinge lassen sich nicht von heute auf morgen ändern, und daher sind vor allem Grammel und Stockinger froh, bei der WM in Saalbach-Hinterglemm dabei zu sein. Sie waren bereits abgeschrieben und aus den DSV-Kader geflogen. Sie standen vor dem Nichts. Doch aufgeben? Nein. Grammel und Stockinger nahmen Geld in die Hand, 25.000 bis 30.000 Euro pro Saison investierten sie in Trainer, Training, Unterkunft und Essen. Sie lebten von ihrem Gehalt bei der Bundeswehr, aber waren dennoch mehr oder weniger am Limit und von der Hand in den Mund. „Und jetzt“, sagt Stockinger beim Treffen im Mannschaftshotel in Saalbach, „stehe ich bei der WM, wo ich vor vier Jahren rausgeflogen bin und nicht wusste, ob ich wiederkomme“. Der Anruf am Tag nach der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo sei „ein Schock“ gewesen, berichtet er. Stockinger schloss sich einem der unabhängigen Rennteams an, nur bei Rennen übernahm der DSV noch die Kosten. Dass er so viel Geld in die Hand nehmen musste, um weiter Ski fahren zu können, „hat mich eine Zeit lang belastet“, sagt Stockinger. Irgendwann hat er „dann mal drauf geschissen“. Dann lief es. Stockinger war zwei Jahre lang bei seinem Rennteam, Grammel ein Jahr. Beide sagen: Gut, dass es so gekommen ist. „Ich habe einen anderen Drive entwickelt“, erzählt Stockinger, vergangene Saison gewann er im Europacup die Riesenslalom-Wertung. Auch Grammel war nach seinem Rauswurf nach der WM 2021 zunächst „geschockt“ und „wütend“, nun spricht er von „der Kehrtwende meiner Karriere“. Unabhängige Rennteams fördern die Eigenverantwortung. Grammel stellte fest, dass auf das „Selbstbewusstsein eines Athleten eingewirkt wird“. Das ist auch zu hören. „Mit Top-15- oder Top-20-Ergebnissen“, sagt er, „kann man sich Anfang der Saison zufriedengeben, aber jetzt müssen wir unsere Ziele und unsere Ansprüche auch mal höher setzen.“ Auch Gratz, selbst nie aus dem DSV-Kader geflogen, nickt bei diesen Worten. „Ziel ist es“, fährt Grammel fort, „in der absoluten Weltspitze mitzumischen. Das halte ich für realistisch für uns alle drei - in zwei, drei Jahren.“ In diesem Winter sind sie besser als je zuvor. Grammel hat als bestes Resultat im Weltcup einen elften Rang stehen, Stockinger einen 18., Gratz einen 19. Das liest sich nicht berauschend, für Grammel und Stockinger aber ist es der Beweis, dass sich die Mühen der Ebene gelohnt haben. Gratz wiederum betont, dass es als und im Team nun leichter vorangeht. „Wir pushen uns gegenseitig“, sagt er, „wir haben alle einen Schritt gemacht, den wir früher erwartet hätten“. Grammel ergänzt: „Es wird Zeit, mal wieder eine Medaille zu gewinnen.“ Das gegenseitige Pushen gilt auch für den Zeitvertreib: Stockinger hat eine mobile Dartscheibe mitgebracht nach Saalbach. Zu Wasmeiers Zeiten hätten sie Schafkopf gespielt.





