Deutsche Skispringer erleben erneute Weltcup-Niederlage vor den Weltmeisterschaften

Die deutsche Skispringer-Mannschaft erlitt einen schweren Rückschlag beim Weltcup in Sapporo, mit Pius Paschke als bester Springer nur auf Platz 23. Das Team kämpft seit Wochen mit Formverlust, was sie vor den bevorstehenden Weltmeisterschaften in eine schwierige Lage bringt.

Die deutschen Skispringer erlitten kurz vor den Weltmeisterschaften eine weitere Niederlage . Beim Weltcup in Sapporo erreichte Pius Paschke nur den 23. Platz, sein Teamkollege landete ebenfalls weit außerhalb der Top 10. Dieses Ergebnis ist für die Springer des Deutschen Skiverbands (DSV) im Weltcup seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen: Im Februar 2011 war der beste Deutsche beim Skifliegen in Vikersund, Norwegen, auf Platz 27 gelandet.

Auf einer Großschanze liegt ein schlechteres Ergebnis sogar 15 Jahre zurück; im März 2010 erreichte Martin Schmitt in Oslo als bester Deutscher den 40. Platz. Der Sieg in dem Olympia-Ort von 1972 ging an Ryōyū Kobayashi. Der japanische Lokalmatador, der zuletzt ebenfalls außer Form war, setzte sich mit überragenden 19,7 Punkten Vorsprung vor Jan Hörl aus Österreich und dem Slowenen Domen Prevc (-20,2) durch. Das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher wartet nun seit 14 Einzelspringen auf einen Podestplatz. Zum sechsten Mal in Folge landete kein deutscher Skispringer in den Top 10. Paschke hatte zuletzt den Weltcup in Lake Placid ausgelassen und in Planica trainiert. Die Form der ersten Saisonwochen, als er fünf Springen gewann, hat er dort aber nicht zurückgewonnen. Nach einem guten ersten Sprung am Samstag (Platz zwölf) rutschte der 34-Jährige noch weit nach hinten.





SPIEGEL_Sport / 🏆 45. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Skispringen Weltcup Deutschland Niederlage Paschke Horngacher

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Skispringer vor Weltmeisterschaften mit Derby-NiederlageDie deutschen Skispringer kassieren beim Weltcup in Sapporo eine herbe Niederlage. Pius Paschke landet auf Platz 23, Andreas Wellinger auf Rang 24 und Stephan Leyhe auf Platz 29. Ein so schlechtes Ergebnis im Weltcup ist den Deutschen seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr passiert.

Weiterlesen »

Schlechtestes Weltcup-Ergebnis seit 2011: Deutsche Skispringer vor WM so schwach wie seit Jahren nichtMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Schlecht wie zuletzt 2011: Weltcup-Blamage für SkispringerSapporo - Die Formkurve der deutschen Skispringer zeigt weiter nach unten - und das just kurz vor der WM. Paschke, Wellinger und Co. springen in Sapporo so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Weiterlesen »

Schlecht wie zuletzt 2011: Weltcup-Blamage für Skispringer – sie stürzen immer tieferPius Paschke starrte entsetzt auf die Anzeigetafel, Stefan Horngacher nahm den nächsten üblen Rückschlag für die deutschen Skispri ...

Weiterlesen »

Österreichs Skispringer auf Erfolgskurs im Skisprung-WeltcupÖsterreichs Skispringer wollen im Skisprung-Weltcup in Zakopane, Polen, an den Erfolg der Vierschanzentournee anknüpfen. Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft haben den Sieg im Teamwettbewerb fest im Blick. Die ARD und DAZN übertragen die Wettkämpfe live.

Weiterlesen »

Weltcup in Oberstdorf: Skispringer bei Heimspiel chancenlosOberstdorf - Das deutsche Team um Olympiasieger Andreas Wellinger ist beim Skifliegen genauso chancenlos wie zuletzt auf den kleineren Schanzen

Weiterlesen »