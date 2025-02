Deutsche Skispringer in tiefen Krise vor Weltmeisterschaften

Die deutsche Skispringer-Mannschaft befindet sich in einer tiefen Krise und könnte auch bei den bevorstehenden Weltmeisterschaften keine Medaillen gewinnen. Die Vierschanzentournee verlief katastrophal und die Stimmung in der Mannschaft ist düster.

Die deutsche Skispringer-Mannschaft befindet sich in einer tiefen Krise und könnte auch bei den bevorstehenden Weltmeisterschaften im norwegischen Oslo keine Medaillen gewinnen. Nur zwei Wochen vor dem Start des großen Skifests in Norwegen ist die Stimmung in der Mannschaft um Andreas Wellinger und Pius Paschke düster. Die Vierschanzentournee, die zum Saisonhöhepunkt zählt, verlief für die deutschen Springer katastrophal.

Nach der Tournee droht nun bei den Weltmeisterschaften eine weitere herbe Enttäuschung. In einer derart schlechten Verfassung sind die deutschen Adler seit langem nicht mehr aufgebrochen. Selbst die Leistungen von Andreas Wellinger, der mit zwei halbwegs akzeptablen Sprüngen und einem neunten Platz die beste Figur der Mannschaft zeigte, reichen nicht aus, um Hoffnung zu schüren.Seit zwei Monaten warten die deutschen Skispringer in einem Einzelweltcup-Szenario auf einen Podestplatz. Besonders besorgniserregend ist der Formverlust des 34-jährigen Pius Paschke. Zu Beginn der Saison dominierte Paschke die Szene und gewann fünf der ersten acht Wettbewerbe. Als Führender im Gesamtweltcup reiste er zur Vierschanzentournee. Jetzt ist er so weit von seiner ehemaligen Bestform entfernt, dass er sogar eine Pause im Weltcup einlegte. Diese Pause brachte jedoch keine spürbare Verbesserung, und Paschke landete am Samstag auf dem 23. Platz.Das ist das schlechteste Resultat, das deutsche Springer seit fast eineinhalb Jahrzehnten erreicht haben. Im Februar 2011 erreichte der beste Deutsche beim Skifliegen in Vikersund in Norwegen nur den 27. Platz. Paschke äußerte sich trotz der mauen Leistung optimistisch und sprach von Fortschritten in die richtige Richtung. Er bemerkte, dass sich die Sprünge wieder ein Stückchen mehr anfühlen wie am Winteranfang. Am Tag darauf verpasste er als 31. den zweiten Durchgang. Der Japaner Ryoyu Kobayashi zeigte, wie schnell sich die Situation im Skispringen ändern kann. Der dreimalige Vierschanzentournee-Sieger hatte in dieser Saison große Schwierigkeiten und schaffte es bis zu seinem Heimspiel in Japan nicht einmal unter die besten Drei Springer. In Japan gewann er beide Wettbewerbe. Die österreichischen Springer Daniel Tschofenig und Jan Hörl dominieren die Gesamtwertung des Weltcups. Tschofenig ist der Tournee-Champion und hat die große Kristallkugel in der Hand





