Deutsche Skispringer vor Weltmeisterschaften mit Derby-Niederlage

Die deutschen Skispringer kassieren beim Weltcup in Sapporo eine herbe Niederlage. Pius Paschke landet auf Platz 23, Andreas Wellinger auf Rang 24 und Stephan Leyhe auf Platz 29. Ein so schlechtes Ergebnis im Weltcup ist den Deutschen seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr passiert.

Die deutschen Skispringer haben in der Vorbereitungszeit auf die Weltmeisterschaften erneut eine herbe Niederlage einsteckt. Beim Weltcup in Sapporo gelang Pius Paschke nur der 23. Platz, sein Teamkollege Andreas Wellinger landete einen Rang dahinter. Stephan Leyhe belegte den 29. Platz. Ein so schlechtes Ergebnis ist den Springern des Deutschen Skiverbands (DSV) im Weltcup seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr passiert.

Im Februar 2011 war der beste Deutsche beim Skifliegen in Vikersund, Norwegen, auf Platz 27 gelandet. Der Sieg im olympischen Ort von 1972 ging in überlegener Manier an Ryoyu Kobayashi. Der japanische Lokalmatador, der zuletzt ebenfalls außerhalb seiner Form war, setzte sich mit einem überwältigenden Vorsprung von 19,7 Punkten vor Jan Hörl aus Österreich und Domen Prevc aus Slowenien (-20,2 Punkte) durch. Die deutschen Skispringer enttäuschen hingegen weiter. Nachdem Paschke zu Beginn der Saison noch brillierte, wartet das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher nun schon seit 14 Einzelspringen auf einen Podestplatz. Am Sonntagmorgen steht ein zweites Springen in Sapporo an - am 26. Februar beginnen in Trondheim die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Skispringen Weltcup Sapporo Deutschland Weltmeisterschaften

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreichs Skispringer auf Erfolgskurs im Skisprung-WeltcupÖsterreichs Skispringer wollen im Skisprung-Weltcup in Zakopane, Polen, an den Erfolg der Vierschanzentournee anknüpfen. Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft haben den Sieg im Teamwettbewerb fest im Blick. Die ARD und DAZN übertragen die Wettkämpfe live.

Weiterlesen »

Weltcup in Oberstdorf: Skispringer bei Heimspiel chancenlosOberstdorf - Das deutsche Team um Olympiasieger Andreas Wellinger ist beim Skifliegen genauso chancenlos wie zuletzt auf den kleineren Schanzen

Weiterlesen »

Bayern München nach Länderspiel-Niederlage auf Platz 15 abgestürztBayern München verliert das Länderspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 und rutscht in der Tabelle ab. Die Münchner müssen nun über die Play-offs ins Achtelfinale der Bundesliga kämpfen. Joshua Kimmich sieht die Situation kritisch, zeigt aber auch Zuversicht in die Mannschaft.

Weiterlesen »

Katastrophale Niederlage gegen VfL Holsen – saftige Niederlage für VfL KlosterbauerschaftDer VfL Klosterbauerschaft verschmerzt am 14. Spieltag der Kreisliga A eine vernichtende Niederlage in Bünde.

Weiterlesen »

Deutsche Skispringer verpassen Podestplatz im TeamspringenDie deutsche Ski-Nationalmannschaft musste sich im Teamspringen in Zakopane mit Rang vier begnügen. Österreich dominierte den Wettbewerb und setzte sich klar an die Spitze. Die Leistungen der deutschen Athleten, insbesondere Pius Paschke und Andreas Wellinger, waren nach der Vierschanzentournee deutlich schwächer.

Weiterlesen »

Deutsche Skispringer verpassen Podestplatz beim MannschaftsspringenTrotz starker Leistung von Karl Geiger konnten die deutschen Skispringer beim Mannschaftsspringen in Zakopane nicht aufs Podest springen. Österreich siegte überlegen vor Slowenien und Norwegen.

Weiterlesen »