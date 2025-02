Deutsche Skispringer vor WM in einer tiefen Krise

Die deutsche Skispringer-Mannschaft hat vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft eine weitere herbe Niederlage einstecken müssen. Beim Weltcup in Sapporo erreichte Pius Paschke nur den 23. Platz, Teamkollege Andreas Wellinger landete einen Rang dahinter. Ein solch schlechtes Ergebnis ist den Springern des Deutschen Skiverbands (DSV) im Weltcup seit fast eineinhalb Jahrzehnten nicht mehr passiert.

Die deutsche Skispringer-Mannschaft hat vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft eine weitere herbe Niederlage einstecken müssen. Beim Weltcup in Sapporo erreichte Pius Paschke nur den 23. Platz, Teamkollege Andreas Wellinger landete einen Rang dahinter. Auf 29. platzierte sich Stephan Leyhe. Ein solch schlechtes Ergebnis ist den Springern des Deutschen Skiverbands (DSV) im Weltcup seit fast eineinhalb Jahrzehnten nicht mehr passiert: Im Februar 2011 war der beste Deutsche beim Skifliegen in Vikersund, Norwegen, auf Platz 27 gelandet. Der Sieg in dem Olympia-Ort von 1972 ging in überlegenem Stil an Ryoyu Kobayashi. Der japanische Lokalmatador, der zuletzt ebenfalls außer Form war, setzte sich mit überragenden 19,7 Punkten Vorsprung vor Jan Hörl aus Österreich und dem Slowenen Domen Prevc (-20,2) durch.\Die deutschen Skispringer bleiben indes enttäuschend schwach. Nachdem vor allem Paschke zu Saisonbeginn noch glänzte, wartet das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher nun schon seit 14 Einzelspringen auf einen Podestplatz. Am Sonntagmorgen steht ein zweites Springen in Sapporo an - am 26. Februar beginnen in Trondheim die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften





