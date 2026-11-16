Studie von Daniel Llano Manibardo zeigt, dass Finanzsicherheit das Hauptsparmotiv in Deutschland ist. Nur wenige nutzen Aktien, obwohl Zinsen steigen.

Die Sparbereitschaft der deutschen Bevölkerung hat sich im aktuellen Wirtschaftsumfeld deutlich verstärkt. Obwohl die Teuerungsrate im Oktober durch Tankrabatte auf 2,8 Prozent gesunken ist, bleibt die finanzielle Absicherung das vorherrschende Ziel. Fast jeder zweite Bürger nennt finanzielle Sicherheit als Hauptgrund für sein Sparverhalten, gefolgt von der Absicherung gegen zukünftige Krisen, die für 29 Prozent der Befragten entscheidend ist.

Finanzielle Sicherheit als Hauptmotiv

Laut der aktuellen Umfrage steht der Schutz vor schlechten Zeiten für die meisten Menschen im Vordergrund. Die Altersvorsorge folgt mit knapp 27 Prozent als drittwichtigstes Sparmotiv. Reisen und Konsum lassen weite Rückstand und werden nur von 17 Prozent als primäres Sparziel genannt. Diese Priorisierung spiegelt die Unsicherheit der Verbraucher wider, die ihre Liquidität vorrangig für den Notfall sichern wollen.

Also read Milan Gruda beeindruckt mit Traumdebüt für die deutsche Nationalmannschaft

Girokonto und Tagesgeld dominieren

Die meistgenutzten Spar- und Anlageformen bleiben traditionelle Bankprodukte. 42 Prozent der Befragten nutzen Girokontos, gefolgt von Tagesgeldkontos. Obwohl sich mit Bankeinlagen die Inflation kaum schlagen lässt, greifen die Sparer zu diesen Instrumenten. Die Sparzinsen sind zwar durch die höheren Leitzinsen der Europäischen Zentralbank kräftig gestiegen, doch der Vorteil kommt vor allem Neukunden mit Lockangeboten zugute. Bestandskunden müssen sich oft mit niedrigeren Zinsen begnügen.

Unwissenheit über Zinssätze verbreitet

Viele Sparer prüfen die Konditionen ihrer Konten nicht ausreichend. Jeder fünfte Tagesgeldnutzer (20 Prozent) kennt den aktuellen Zins seines wichtigsten Tagesgeldkontos nicht. Weitere 38 Prozent wissen ihn nur ungefähr. Diese Unklarheit zeigt, dass der Wechsel zu besseren Konditionen aufgrund von Trägheit oder fehlendem Wissen oft ausbleibt. Die Mehrheit der Anleger bleibt damit auf suboptimalen Zinsniveaus sitzen, obwohl der Markt Angebote bietet.

Advertisement

Geringe Aktienbeteiligung trotz Wachstum

Um die Börse machen viele Menschen der Studie zufolge einen großen Bogen. Nur 29 Prozent investieren in ETFs oder Fonds, die breit gestreute Investments etwa an den Aktienmärkten erlauben. 14 Prozent nutzen Einzelaktien. Zwar ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland gewachsen. Dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besaßen 2025 gut 14 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds und/oder ETFs. Das sind fast zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

Stakeholder Positionen und Ausblick

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wollen laut Daniel Llano Manibardo, Deutschlandchef von Chase, ihre Finanzen stabil halten. Die Studie verdeutlicht die Diskrepanz zwischen wachsender Investorenbasis und der Gesamtbevölkerung. Gemessen an der Bevölkerung ab 14 Jahren war trotzdem nur jeder Fünfte (19,9 Prozent) am Aktienmarkt investiert. Diese Kluft bleibt ein zentrales Thema für Finanzdienstleister, die mehr Aufklärung und attraktivere Konditionen für Bestandskunden anbieten müssen.