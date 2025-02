Deutsche Tattoo-Künstlerin in US-Gefängnis: Behörden werfen ihr vor, illegal arbeiten zu wollen

Jessica Brösche, eine 29-jährige Berliner Tattoo-Künstlerin, befindet sich seit 17 Tagen in einem US-amerikanischen Gefangenengelager, nachdem sie mit einem gültigen Tourismusvisum am Grenzübergang Tijuana in die USA einreisen wollte. Die Behörden werfen Brösche vor, illegal arbeiten zu wollen und kündigen Abschiebungen an. Ihr Verfahren laufe sehr langsam, weil die Regeln geändert wurden. Die Dinge seien ungewiss und nur mit viel Geduld und positivem Denken könne man da durchkommen, berichten Brösches Familie und das deutsche Generalkonsulat in Los Angeles.

Eine 29-jährige Berliner Tattoo-Künstlerin namens Jessica Brösche befindet sich seit 17 Tagen in einem US-amerikanischen Gefangenengelager, nachdem sie mit einem gültigen Tourismusvisum am Grenzübergang Tijuana in die USA einreisen wollte. Die Behörden werfen Brösche vor, illegal arbeiten zu wollen und kündigen Abschiebungen an. Nach ihrer Festnahme durch Beamte der 'Homeland Security' wurde Brösche in einem sogenannten ICE -Gefängnis festgehalten.

Ihre Familie schaltete einen Anwalt und kontaktierte das deutsche Generalkonsulat in den USA. Nach einer längeren Zeit der Ungewissheit wurde die Familie informiert, dass Brösche in einem ICE-Gefängnis inhaftiert sei, ihr aber kein Richter vorgeführt worden sei. Sie sei aufgefordert worden, weitere zwei Wochen in Haft zu bleiben. Brösche selbst berichtet aus ihrer Haft, dass sie immer noch nicht in der Lage sei, ihr Telefon oder soziale Medien zu benutzen. Sie habe keine Ahnung, wann sie nach Deutschland zurückfliegen könne, es könne ein paar Wochen oder nur ein paar Tage dauern. Ihr Verfahren laufe sehr langsam, weil die Regeln geändert wurden. Die Dinge seien ungewiss und nur mit viel Geduld und positivem Denken könne man da durchkommen. Das deutsche Generalkonsulat in Los Angeles stehe in fortwährendem Kontakt mit den US-amerikanischen Behörden und den Familienangehörigen. Der Fall Brösche ereignete sich kurz nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, der Dekrete für eine Verschärfung der Grenzpolitik erlassen und den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen hatte. In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Brösche ist nicht der einzige Fall, der die Auswirkungen der verschärften US-amerikanischen Grenzpolitik verdeutlicht. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle von Touristen, die in den USA inhaftiert wurden, obwohl sie ein gültiges Visum besaßen. Kritiker der neuen Grenzpolitik werfen Trump vor, dass er nicht nur gegen Menschen innerhalb der USA vorgeht, sondern auch gegen Touristen und die internationale Gemeinschaft





