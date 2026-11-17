Zwei deutsche Jugendliche wurden am Großglockner in Not gerettet. Die Bergrettung warnt vor unerfahrenen Touren und sozialer Medien.

Zwei jugendliche Bergsteiger aus Baden-Württemberg wurden vom höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, in einem kritischen Zustand gerettet. Die Rettungsaktion endete erfolgreich, als ein Notarzthubschrauber die beiden Jugendlichen in Sicherheit brachte, nachdem sie durch Erschöpfung und Orientierungslosigkeit in Gefahr geraten waren. Die Operation wurde von der Polizei und der Bergrettung in Tirol koordiniert, wobei die Betroffenen unverletzt, aber durchnässt und leicht unterkühlt waren.

Kritische Umstände am Gipfel

Die beiden Teenager stammen aus dem Enzkreis sowie dem benachbarten Landkreis Karlsruhe. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Kals am Großglockner die Herkunft der Jugendlichen. Die Bergrettung bewertete den zeitlichen Ablauf des Vorfalls als außergewöhnlich. Eine solche Startzeit für eine solche Tour sei nicht üblich und erhöhe das Risiko erheblich.

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Bereits der Aufstieg zum Gipfel selbst verlief langsamer als geplant. Die Jugendlichen legten immer wieder Pausen ein, was die Gesamtdauer der Expedition signifikant verlängerte. Diese Verzögerungen trugen dazu bei, dass sie den geplanten Zeitplan nicht einhalten konnten. Der verspätete Abstieg unter erschwerten Bedingungen wurde zum entscheidenden Faktor für die Notlage.

Mangelnde Erfahrung als Hauptrisikofaktor

Bergretter Tembler erklärte, dass die Jugendlichen zu wenig Erfahrung in diesem spezifischen Gelände und bei winterlichen Bedingungen hatten. Diese fehlende Expertise zeigte sich deutlich in der Entscheidungsfindung vor Ort. Die Kombination aus physischer Erschöpfung und mangelnder Kenntnis der Terrain-Besonderheiten führte dazu, dass die Jugendlichen nicht mehr weiterkamen.

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Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und der fortschreitenden Erschöpfung blieb den Rettungskräften nur der direkte Eingriff. Zuerst versuchte die Bergrettung, die beiden telefonisch talwärts zu lotsen. Dieser Ansatz scheiterte jedoch, da die Jugendlichen zunehmend orientierungslos wurden. Die Situation eskalierte innerhalb weniger Stunden weiter.

Anstieg gefährlicher Unfälle durch Social Media

Das Problem unerfahrener Bergsteiger nimmt laut Experten zu. Bergretter Temburger berichtete, dass sein Team bereits am Samstag einen weiteren 18-jährigen Deutschen geborgen hatte, der beim Abstieg vom Großglockner nicht mehr weiterkonnte. Diese Häufung von Notfällen weist auf ein strukturelles Problem hin.

Viele Bergsteiger lassen sich durch Inhalte in sozialen Medien zu herausfordernden Touren verleiten. Die Darstellung in diesen Plattformen spiegelt oft nicht die realen Gefahren und die erforderlichen Fähigkeiten wider. Dies führt dazu, dass die Betroffenen nach der Tour überfordert sind und keine angemessene Vorbereitung mitgebracht haben.

Die Bergrettung rät dringend dazu, mit leichteren Touren zu beginnen. Nur so können Fähigkeiten schrittweise und sicher gesteigert werden. Die Empfehlung lautet, die eigenen Grenzen ehrlich einzuschätzen. Besonders bei winterlichen Bedingungen ist eine fundierte Vorbereitung unerlässlich, um solche Notfälle zu vermeiden.

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Die beiden aus Baden-Württemberg stammenden Jugendlichen sind nun gerettet und medizinisch versorgt worden. Die Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit von Respekt vor der Natur und der eigenen Leistungsgrenze. Behörden und Rettungsdienste appellieren an alle Wanderer und Bergsteiger, die Warnsignale ernst zu nehmen. Die Sicherheit geht immer vor dem Wunsch nach einem erfolgreichen Gipfelerlebnis.