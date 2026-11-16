Zwei unerfahrene deutsche Jugendliche müssen vom Großglockner gerettet werden. Die Bergwacht setzt Christophorus 7 ein, da die Gruppe sich verirrt hatte.

Zwei deutsche Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren befanden sich in einer lebensbedrohlichen Notsituation, nachdem sie den höchsten Berg Österreichs bestiegen hatten. Die Teenager hatten sich offensichtlich völlig überschätzt und verirrten sich auf derroute zum Gipfel des Großglockner s, als die Dunkelheit hereinbrach. Erschöpft und durchnässt sahen sie sich gezwungen, einen Notruf abzusetzen, um Hilfe zu erhalten.

Kritischer Notruf und Erste Schritte

Gegen 18.30 Uhr wählten die beiden jungen Männer den Notruf, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Bergretter versuchten in dieser kritischen Phase noch telefonisch, die Jugendlichen durch das unwegsame Gelände zu leiten. Die Situation war angespannt, da die Dunkelheit und die körperliche Erschöpfung der Gruppe die Kommunikation erschwerten und die Gefahr weiter stieg.

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Fehlende Erfahrung und Route

Laut Angaben der Tiroler Polizei verfügten die beiden Deutschen über keinerlei alpine Erfahrung. Diese fehlende Kenntnis führte bereits während des Aufstiegs zu erheblichen Problemen bei der Orientierung. Obwohl die Gruppe den Gipfel des 3798 Meter hohen Großglockners erreichte, kamen sie erneut vom sicheren Weg ab. Dies geschah trotz der bereits anstrengenden ersten Etappe der Tour.

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Luftrettung zum Lucknerhaus

Die Notlage eskalierte so stark, dass die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 7 alarmiert wurde. Die erfahrene Crew konnte die Jugendlichen schließlich nahe dem Mürztalersteig orten. Die Hubschrauberbesatzung nahm die beiden jungen Männer auf und flog sie sicher zurück zum Lucknerhaus. Dort wurden sie medizinisch versorgt und vor weiteren Gefahren geschützt.

Zustand der Geretteten

Ein Polizeisprecher bestätigte den Ausgang der Rettungsaktion. Beide Personen waren unverletzt, jedoch stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Der Vorfall zeigt deutlich die Gefahren, die auftreten können, wenn unerfahrene Personen große alpine Herausforderungen ohne angemessene Vorbereitung angehen. Die Bergwacht betont weiterhin die Wichtigkeit von Vorbereitung und Kenntnissen für solche Touren.