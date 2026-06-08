Deutsche Tennisspieler hoffen auf Struff bei Heimturnier

Jan-Lennard Struff sucht beim heimischen ATP-Turnier nach der Wende, während andere deutsche Spieler wie Altmaier und Hanfmann schwere Gegner erwarten. Die Topstars starten später.

Die deutschen Tennisfans hoffen vor allem auf Jan-Lennard Struff , der in der Heimat eine Wende herbeiführen möchte. Die Saison verlief für den BOSS-OPEN-Finalisten von 2023 bisher enttäuschend, lediglich in Hongkong erreichte er im Januar die dritte Runde eines ATP-Turniers.

In allen anderen Turnieren schied er spätestens in der zweiten Runde aus. Beim anstehenden Turnier startet Struff am Dienstag gegen den Qualifikanten Alexis Galarneau aus Kanada, den er als klarer Favorit angeht. Struff möchte die vertraute Atmosphäre nutzen, um wieder Schwung in seine Saison zu bringen. Bereits am Wochenende trainierte er auf der Anlage, begleitet von seiner Frau Madeleine und den beiden Kindern.

Auf einer von den Kindern geführten Pressekonferenz betonte Struff die Bedeutung des Familienlebens abseits des Tennisplatzes. Neben Struff müssen am ersten Tag auch die anderen deutschen Spieler antreten. Daniel Altmaier trifft auf den an Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe, der das Turnier 2023 in Stuttgart gewann. Yannick Hanfmann spielt gegen Aleksandar Kovacevic, ebenfalls aus den USA.

Die mit Wildcards ausgestatteten Tom Gentzsch und Diego Dedura treffen auf die Australier Rinky Hijikata und James Duckworth. Die Topstars wie Taylor Fritz, Alexander Bublik und München-Sieger Ben Shelton starten später in die Turnierwoche, Shelton erst am Donnerstag





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