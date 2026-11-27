Vanessa Voigt zeigt zum Saisonauftakt eine ordentliche Leistung, verfällt aber wieder in alte Muster. Nach dem Rennen zeigt sie sich extrem ehrlich.

durchaus enttäuscht. Grund dafür war erneut ein extrem wackliges Schießen.

„Das erste und zweite Schießen war sehr gut. Das war auch ganz normal mein Rhythmus“, sagte Voigt nach dem Rennen in derVanessa Voigt zeigte zum Saisonauftakt ein ordentliches RennenDabei lief für Voigt beim ersten Rennen der Saison zunächst eigentlich alles nach Plan. Bei den ersten drei Schießen blieb sie ohne Fehler und auch ihre Laufleistung stimmte. Vor dem letzten Schießen sah es sogar so aus, als wenn sie um einen Podestplatz kämpfen könnte.

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Doch dann verfiel die 29-Jährige wieder in ihre alten Muster. Statt im Rhythmus zu schießen, nahm sie sich für jeden Schuss extrem viel Zeit. Zwischenzeitlich brauchte sie fast eine halbe Minute, um einen Schuss abzugeben, setzte einmal sogar kurz ihr Gewehr ab. Zu allem Überfluss verfehlte sie eine Scheibe.