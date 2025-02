Deutsche Triathlon-Frauen erobern Podium in Abu Dhabi

Deutsche Triathletinnen Lisa Tertsch, Nina Eim und Laura Lindemann feierten einen historischen Erfolg beim Saisonauftakt der World Triathlon Championship Series in Abu Dhabi. Die Athletinnen der Deutschen Triathlon-Union belegten die ersten drei Plätze.

Die deutschen Triathlon-Frauen haben beim Saisonauftakt der World Triathlon Championship Series in Abu Dhabi einen historischen Erfolg gefeiert. Angeführt von Staffel-Olympiasiegerin Lisa Tertsch (26) belegten die Athletinnen der Deutschen Triathlon-Union die Plätze eins bis drei. Tertsch sicherte sich den Sieg vor ihrer Teamkollegin Nina Eim (26), die auf den zweiten Platz kam.

Eine weitere Sekunde dahinter erreichte Laura Lindemann (28), die zusammen mit Tertsch bei den Olympischen Spielen in Paris Gold mit der Mixed-Staffel gewonnen hatte. Mit diesem Ergebnis gelang es nach Angaben der DTU 14 Jahre nach Australien wieder einer Nation, die ersten drei Plätze bei einem Frauen-Rennen der WM-Serie zu belegen. Auf Platz sechs folgte Tanja Neubert. Bei den Männern verpasste Henry Graf als Vierter um 16 Sekunden einen Podestplatz





