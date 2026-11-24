Bei den internationalen Emmys gewinnt die deutsche Produktion „Der talentierte Mr. F.“ Darin geht es um einen besonders dreisten Hochstapler.

Bei den internationalen Emmys gewinnt die deutsche Produktion „Der talentierte Mr. F.“ Darin geht es um einen besonders dreisten Hochstapler. : Ein Dokumentarfilm über zwei Berliner Filmstudenten und ihre Suche nach Gerechtigkeit hat bei den internationalen Emmys in New York eine der begehrten Trophäen gewonnen.

Die-Produktion „Der talentierte Mr. F“ setzte sich in der bedeutenden Kategorie „Arts Programming“ durch. Die als zweiter deutscher Beitrag nominierte Kinderanimationsserie „Lenas Hof“ unterlag in ihrer Sparte einer britischen Produktion. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Der Wochenend-Newsletter der Berliner Morgenpost“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden SieMoritz Henneberg und Julius Drost auf der Suche nach dem Mann, der ihr Abschlusswerk stahl und damit selbst gleich mehrere Preise gewann. 2023 entdeckten sie ihren Film „Butty“ im Netz. Der animierte Kurzfilm, an dem die beiden fast zwei Jahre lang gearbeitet hatten, erzählt die ergreifende Geschichte eines tollpatschigen Haushaltsroboters.

Doch statt den eigentlichen Filmemachern war ein junger US-Amerikaner aus West Virginia als Urheber angegeben, auch der Titel war ein anderer. Selbst in Talkshows trat der Hochstapler auf und bewarb den Film. Henneberg und Drost wurde klar: Er hatte das Ergebnis ihrer Mühen gestohlen. Sie reisten in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen überredeten und ihn auf ihre ganz eigene Art stellten.

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Zu dem Schock über den Diebstahl mischte sich auch Stolz: Der Dieb hatte bereits zwölf Preise mit dem Werk der beiden gewonnen.

„Wir haben uns vor allem für unseren Film einfach gefreut, dass der in den USA irgendwie ankommt und erfolgreich ist“, sagte Henneberg der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben uns auch geehrt gefühlt. Er hätte auch irgendeinen anderen Film nehmen können, aber irgendwas hat er in unserem Film gesehen, was er gut fand.

“ Der Dieb und seine Dreistigkeit habe eine Faszination auf sie ausgeübt. Die Spurensuche sei dann wie eine „Schnitzeljagd“ gewesen, erzählte Drost. Kurz darauf hätten sie sich entschieden, daraus einen Film zu machen.

„Wir haben eigentlich aus diesem Diebstahl immer versucht, irgendwas Positives zu machen“, sagte Henneberg. Als Filmemacher suche man immer nach guten Stoffen und der persönliche Zugang sei das „A und O“.

„Das war eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. “Bei den International Emmys werden im Unterschied zur Emmy-Hauptverleihung vor allem Fernsehwerke ausgezeichnet, die nicht in den USA produziert wurden. In 16 Kategorien waren Beiträge aus insgesamt 22 Ländern nominiert. Einen Sonderpreis erhielt der österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler: Der sogenannte „Directorate Award“ wird alljährlich für globalen Einfluss auf die Kunst und Wissenschaft des Fernsehens verliehen.

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-Produktion „Lenas Hof“ nominiert.

«Im Vordergrund steht das Zusammenleben von den Tieren, die ganz unterschiedlich sind», sagte Regisseurin Elena Walf. „Das, was für einen gut ist, ist für den anderen gar nicht gut. “ Walf hat als Kind selbst viel Zeit auf einem Hof verbracht. Die Serie kommt ohne Sprache aus und widmet sich in jeder Folge einem anderen Tier.

Hofbesitzerin Lena ist Vegetarierin, „sie verkauft und schlachtet ihre Tiere nicht. Das ist das Besondere an Lenas Farm, weil das ist das, was es auch für Lena schwierig macht, über die Runden zu kommen“, sagte Walf der dpa. Die Serie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. Viele davon seien Kinderpublikumspreise gewesen, betont Walf.

„Das ist das, was uns sehr, sehr freut. “ In New York ging Walf nun leer aus. Gewonnen hat in der Kategorie die Produktion „Hochzeit der Vogelscheuche“ aus Großbritannien. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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