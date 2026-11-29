Wer sind die großen Namen der deutschen Twitch-Szene? Von MontanaBlack über Knossi bis Fibii: Eine Übersicht der erfolgreichsten Streamer, ihre Follower-Zahlen und wie sie die Jugend unterhalten.

Die deutschen Twitch-Streamer wie MontanaBlack und Jasmin Gnu haben eine massive Fangemeinde erschaffen, die Millionen von Zuschauern jeden Alters fesselt. Marcel Eris, Knossi, Zarbex und Fibii sind dabei zentrale Figuren, die durch Gaming, Humor und persönliche Geschichten Millionen von Followern auf der Plattform gewinnen konnten. Die folgenden Profile stellen die bekanntesten Namen der deutschen Streaming-Landschaft vor.

Die absoluten Platzhirsche der Plattform

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack, ist seit 2013 auf Twitch aktiv und hat dort rund 5,8 Millionen Follower erreicht. Der 38-Jährige aus Buxtehude überwand in seiner Jugend eine Drogensucht und war zeitweise obdachlos, bevor er einen Neuanfang startete. Seine Videospielsstreams für Hits wie die "Call of Duty"-Reihe begeistern plattformübergreifend mehr als 20 Millionen Menschen. Fans schätzen seinen trockenen Humor und seine direkte, ehrliche Art im Live-Chat.

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Mit rund 40 Jahren ist Knossalla, bekannt als Knossi, seit etwa einem Jahrzehnt in der Szene unterwegs. Der gelernte Bürokaufmann, der früher als Pokerspieler im Fernsehen auffiel, versammelt auf Twitch heute etwa 2,5 Millionen Anhänger. Er gilt als Inno-vator des Streams und feiert Erfolge wie den "Angelcamp" im Jahr 2020, der deutsche Twitch-Geschichte schrieb. Seine fröhliche Art und regelmäßige Auftritte im klassischen Fernsehen halten ihn als feste Größe der Branche.

Jasmin Gnu und die neuen Stars der Gaming-Community

Jasmin Gnu, bürgerlich 37 Jahre alt, streamt seit 2015 regelmäßig auf der Plattform. Aktuell folgen ihr rund 824.000 Personen ihre Inhalte. Sie ist vor allem für Story- und Horrorspiele sowie humorvolle Let's Plays bekannt. Im Jahr 2021 erreichte sie als erste deutsche Game-Journalistin die Marke von einer Million Abonnenten. Neben dem Gaming thematisiert sie gesellschaftliche Fragen wie Schönheitsideale und Belästigung von Frauen im Internet. Ihren Namen wählte sie ursprünglich als Pseudonym, um im Online-Game nicht sofort als Frau identifiziert zu werden.

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Maik, genannt Zarbex, ist 28 Jahre alt und streamt seit 2019 regelmäßig. Sein Durchbruch folgte 2024, was ihm Ende des Jahres den Preis als bester Newcomer bei den Stream Awards einbrachte. Heute folgen ihm auf Twitch rund 1,5 Millionen Menschen. Bekannt ist der gebürtige Berliner für Gaming, Reaktionen auf Videos und chaotische Reise-Streams. Er arbeitet dabei eng mit seinem Freund und Kollegen Max Schradin zusammen und nutzt lockere Sprüche, um ein Millionenpublikum zu unterhalten.

Vom 9Live-TV-Moderator zum Twitch-Helden

Max Schradin, bürgerlich 48 Jahre alt, ist seit Mai 2021 auf Twitch aktiv. Zuvor sorgte er bei 9Live für Gänsehaut und Kultstatus. Heute hat er mehr als 600.000 Follower. Er ist bekannt für Gaming-Streams und Live-Projekte im echten Leben. Schradin ist eng mit MontanaBlack und Zarbex befreundet und tritt regelmäßig gemeinsam mit ihnen auf. Seine Sprüche aus der TV-Zeit sind bis heute Teil der Popkultur.

Fibii, eine gebürtige Sächsische, war erstmals im Sommer 2019 auf Twitch zu sehen. Seit Anfang 2020 streamt sie regelmäßig und hat heute fast eine Million Follower. Sie feierte ihren Durchbruch 2022, als keine andere deutsche Streamerin im ersten Halbjahr mehr neue Follower gewann. Fibii zog mit 16 Jahren nach Erfurt, um sich ganz auf ihre Karriere zu konzentrieren. Sie streamt Gaming, reagiert auf Videos und führt Projekte im echten Leben durch.