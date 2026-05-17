Deutsche U17-Fußballerinnen gewinnen EM-Finale gegen Frankreich

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat das Finale der UEFA-Frauenfußball-Europameisterschaft gewonnen. Sie setzte sich mit 1:0 gegen Frankreich durch und feierte damit den ersten Titel einer deutschen National- oder Vereinsmannschaft seit 2022.

Vielleicht kennen diese Teenagerinnen die deutschen Fußball-Helden von 1954 nicht mehr. Aber das Fritz-Walter-Wetter von Belfast gehört nun zu ihrer eigenen Geschichte! Im Finale der U17-EM gewannen unsere Mädels am Sonntagabend bei strömendem Regen mit 1:0 gegen Frankreich.

Es ist der erste Titel einer deutschen National- oder Vereinsmannschaft seit 2022. Die DFB-Fußballerinnen mussten sich zunächst ins Endspiel kämpfen. Die bis dahin ungeschlagenen Französinnen pressten früh, spielten zielstrebig über außen nach vorn. Méhisane Zidi vergab die erste Chance freistehend (12.

Minute). Doch nach etwa 20 Minuten wurden die deutschen Talente mutiger. Victoria Säring scheiterte an Frankreichs Torhüterin Clélia Ducreux (21. ).

Dann die 29. Minute: Nach Verwirrung im französischen Strafraum bleibt Bayern-Stürmerin Clara Choisy an Ducreux hängen. Doch die Frankfurterin Marie Kleemann staubt den Ball ab – 1:0. Vor der Pause zeichnete sich die deutsche Torhüterin mehrfach aus.

Mirja Kropp von RB Leipzig hält erst gegen Mayra Bento (33. ), dann ganz stark gegen Rachael Adedini. Vor den Augen von Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Sportdirektorin Nia Künzer sowie Geschäftsführer Andreas Rettig drängte Frankreich nach der Pause auf den Ausgleich, war damals aber zunächst nicht zwingend.

Die Deutschen um Kapitänin Johanna Hebben kämpften um jeden Ball – wie es das Turnier-Maskottchen der Deutschen verspricht: Es ist eine Chilischote, weil das Team immer scharf im Spiel sein will und auf den Sieg brennen. So brachten sie den EM-Erfolg über die Zeit. Für Deutschland ist es bereits der neunte Titel bei einer U17-EM seit der Einführung 2008.

Spielerinnen wie Marie-Louise Eta, Dzsenifer Marozsan, Alexandra Popp, Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Klara Bühl, Sjoeke Nüsken, Lena Oberdorf oder Jule Brand gehörten zu den bisherigen Siegerinnen. Nun auch die Mädels von DFB-Trainerin Sabine Loderer





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