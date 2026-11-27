ZDF-Politbarometer zeigt: Mehrheit spricht sich gegen weitere Militärhilfe für die Ukraine aus. Gleichzeitig steigt die wahrgenommene Bedrohung durch Russland deutlich an.

Das aktuelle ZDF-Politbarometer offenbart einen signifikanten Stimmungswandel in der deutschen Bevölkerung bezüglich der Unterstützung der Ukraine. Bei der am Freitag veröffentlichten Erhebung nannten 37 Prozent der Befragten das aktuelle Engagement europäischer Staaten für gerade richtig. Ein wesentlicher Teil der Befragten wünscht sich jedoch eine stärkere militärische Unterstützung, während fast ein Drittel eine Reduzierung der Hilfen fordert.

Schwindende Mehrheit für Ukrainehilfe

Im direkten Vergleich zu früheren Umfragen zeigt sich eine deutliche Verschiebung der öffentlichen Meinung. Eine weitere 31 Prozent große Gruppe befürwortete eine intensivere militärische Unterstützung der Ukraine. Andererseits sprachen sich 29 Prozent der Teilnehmer explizit für ein Zurückfahren der Militärhilfen aus. Diese Zahlen markieren einen wichtigen Wendepunkt in der Diskussion über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik.

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Die aktuelle Entwicklung kontrastiert stark mit Ergebnissen der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Körber-Stiftung. Demnach findet die militärische Unterstützung der Ukraine erstmals keine Mehrheit mehr in der deutschen Bevölkerung. In der Körber-Erhebung stimmten noch 46 Prozent der Befragten für die Hilfe, während 53 Prozent dagegen waren. Im Vorjahr unterstützten sogar 59 Prozent der Befragten die Maßnahmen, nur 39 Prozent lehnten sie ab. Der Unterschied liegt zudem in der Fragestellung: Das ZDF-Politbarometer fragte konkret nach der Rolle europäischer Staaten insgesamt, nicht isoliert nach Deutschland.

Sicherheitsempfinden und Parteipolitik

Trotz der abnehmenden Unterstützung für die Ukraine-Hilfe bleibt das Sicherheitsgefühl der Deutschen durch Russland geprägt. Rund zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) sehen eine sehr große (25 Prozent) oder große (39 Prozent) Bedrohung, die von Russland für Deutschland ausgeht. Insgesamt 34 Prozent hielten die Bedrohungslage für weniger drastisch (23 Prozent) oder nicht existent (elf Prozent). Diese Einschätzung wird von fast allen Parteianhängerschaften mehrheitlich geteilt.

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Ein bemerkenswerter Ausreißer in der deutschen Parteienlandschaft sind die Anhänger der AfD. Lediglich 23 Prozent dieser Gruppe schließen sich der Einschätzung an, Russland stelle eine erhebliche Gefahr dar. Für 75 Prozent der AfD-Anhänger stellt Russland keine oder eine nicht so große Bedrohung dar. Dieser massive Unterschied zur allgemeinen Bevölkerungslage hebt die politische Polarisierung in sicherheitspolitischen Fragen deutlich hervor und unterstreicht die unterschiedlichen Weltbilder innerhalb der Gesellschaft.

Ausbaupläne und Angriffserwartungen

Was in Deutschland für den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland getan wird, beurteilten 41 Prozent als gerade richtig. Für 31 Prozent ist es zu wenig, für 19 Prozent hingegen zu viel. Diese Bewertungen beziehen sich auf die aktuellen Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Sicherheit. Parallel dazu schätzt die Mehrheit der Bevölkerung ein, dass Russland die baltischen Staaten nicht angreifen wird. 55 Prozent glauben nicht an einen solchen Angriff Russlands, nachdem es Ende Oktober noch 46 Prozent gewesen waren.

Anteilige 45 Prozent glauben nicht an einen solchen Angriff Russlands auf Estland, Lettland und Litauen, nach 48 Prozent im Oktober. Die Unsicherheit bezüglich möglicher zukünftiger Aggressionen bleibt also relativ stabil, wobei sich die Skepsis gegenüber einem russischen Angriff auf die Nachbarn Europas leicht verringert hat. Für das ZDF-Politbarometer befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 24. bis 26. November 1245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online. Die mögliche Fehlerquote liegt bei plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten, was die statistische Zuverlässigkeit der ermittelten Trends bestätigt.