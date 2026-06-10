Deutsche Umwelthilfe: Städte mit Mangel an Schatten und hohem Betonanteil

Ein Bericht der Deutschen Umwelthilfe zeigt, dass Schatten und Bäume in den Großstädten Mangel haben. Die Städte mit hohem Betonanteil und wenig Schatten werden "menschenfeindliche Betonwüsten" genannt. Die Städte erhalten Noten in Form von Ampelfarben und werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Nur sieben Städte erhalten grünes Licht, weil sie 30 Prozent schattige Fläche durch Bäume haben.

Es wird heiß in den Großstädten und Schatten ist Mangelware. Das zeigt ein Bericht der Deutschen Umwelt hilfe. Welche Städte betroffen sindDer Schwund der Bäume wurde über die letzten sieben Jahre betrachtet.

"Wenn sich der Trend fortsetzt, leben wir in wenigen Jahren in menschenfeindlichen Betonwüsten". Der Verein will mit den Zahlen "Politiker und Politikerinnen wachrütteln". Neben der Anzahl der Bäume werden weitere Aspekte bewertet: Wie viel Schatten spenden die Bäume? Wie viel Fläche ist versiegelt?

Wie belastet sind die Bewohner*innen durch Hitze? Noten erhielten die Städte in Form von Ampelfarben. Nur sieben Städte haben 30 Prozent schattige Fläche durch Bäume und kriegen dafür grünes Licht. Dazu zählen Kiel und Wuppertal, die "Gewinner" der Studie.

Bei der Versiegelung leuchtet es bundesweit gelb und rot: Alle Städte haben in den vergangenen Jahren neue Flächen versiegelt. Durch den Beton heizen die Städte sich weiter auf. Offenburg und Mannheim schneiden in der Gesamtwertung am schlechtesten ab.

"Der Hitze-Check legt den Finger in die Wunde", sagt Georg Pins vom Fachbereich Klima, Natur und Umwelt der Stadt Mannheim. Dort werde ein Hitzeaktionsplan umgesetzt: Plätze werden entsiegelt, Regenwasser wird lokal gespeichert. Die Forderungen der DUH richten sich an die Bundespolitik: Bau- und Gesundheitsministerin sollen wirksame Hitzeschutzmaßnahmen durchsetzen. Es sei wichtig, die Städte umzubauen und bei Sanierungen die Begrünung gleich mitzudenken.

Städte zur Gründung von Bürgerentscheiden für mehr Stadtgrün und Hitzeschutz.

"Städte ohne ausreichend Baumschatten werden ungesunde bis unerträgliche Städte", so Heinrich Strößenreuther, Gründer des Vereins. Die taz gehört zu 100 Prozent ihren Leser:innen und ist damit nicht nur konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein.

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