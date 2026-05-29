Die Anwohner der Brenner-Autobahn demonstrieren gegen den zu hohen Verkehr in ihrem Tal. Sie machen dabei die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien von 11 bis 19 Uhr dicht.

Deutsche Urlauber verpassen Ferientag, um Stau und Chaos an der Brenner-Autobahn zu entgehen. Die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien wird am Samstag von 11 bis 19 Uhr dichtgemacht.

Viele deutsche Urlauber verzichten auf einen Ferientag, um den Stau und das Chaos an der Brenner-Autobahn zu vermeiden. Die Anwohner der Brenner-Autobahn demonstrieren gegen den zu hohen Verkehr in ihrem Tal. Sie machen dabei die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien von 11 bis 19 Uhr dicht. Die deutsche Familie Graf aus München hat ihren Urlaub in Italien abgebrochen, um nicht in den Stau an der Brenner-Autobahn zu geraten.

Sie hatten den Campingplatz ursprünglich bis einschließlich Samstag gebucht und schon alles bezahlt. Das Geld ist nun futsch. Die Familie Oppitz aus Österreich hatte Glück im Unglück, da der gebuchte Campingplatz in Österreich nur noch bis zum heutigen Freitag frei war. Sie wollten ursprünglich dort bis zum morgigen Samstag bleiben.

Jetzt ist das Ganze für sie ein riesiger Glücksfall. Der Verkehr auf der Brenner-Autobahn ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Anwohner der Brenner-Autobahn demonstrieren nun gegen den zu hohen Verkehr in ihrem Tal. Sie machen dabei die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien von 11 bis 19 Uhr dicht.

Die deutsche Familie Zellmer aus Straubing reist am heutigen Freitag zurück, da sie noch getankt haben und glücklich sind, dass sie um das Drumherumkommen. Sie hatten ihren Urlaub instinktiv geplant und es war reiner Zufall. Von der Sperrung haben sie schon vor einem Monat aus den bayerischen Medien erfahren. Weil er selbst in einer ähnlichen Situation wie die Menschen an der Brenner-Autobahn lebt, hat er Verständnis für sie.

Der Grund für die Demo können sie gut nachvollziehen. Sie leben direkt an der viel befahrenen und lauten A 3 in Bayern. Für die Autofahrer ist das alles natürlich sehr bitter





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