Deutsche Verbraucher und die dunkle Seite der Daunennägel

Lebendrupf bei Gänsen verursacht massive Tiernoz. PETA-Expertin kritiziert lückenhafte Zertifizierung und warnt vor unbewusster Mitwirkung am Tierleid in der Textilbranche.

Die Nutzung von Daunen in Jacken und Bettdecken birgt ein schwerwiegendes ethisches Problem, das oft hinter den Kulissen der Produktion verborgen bleibt. Während weiche Federn für Wärme und Komfort stehen, deuten Beweise auf brutale Praktiken hin. Gänsen werden bei vollem Bewusstsein Daunen und Haut aus der Haut gerissen. Dieses Leiden ist für den Endverbraucher in der Regel unsichtbar.

Mechanismen des Lebendrupfs und Reinigung

Experten weisen darauf hin, dass Gänse während ihrer Mastzeit zwei- bis dreimal lebend gerupft werden können. Diese Praxis erlaubt es, die dreizufünffache Menge an Federn pro Tier zu gewinnen. Die Daunen lebender Vögel gelten als weicher und hochwertiger im Vergleich zu denen bereits getöteter Tiere. Nach der Reinigung ist es jedoch nicht mehr eindeutig feststellbar, ob die Federn einem lebenden oder einem bereits toten Tier entnommen wurden. Blut oder andere körperliche Spuren werden dabei systematisch entfernt, was die Rückverfolgbarkeit extrem erschwert.

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Rechtliche Ausnahmen und Schmerzen der Tiere

In weiten Teilen Europas ist der Lebendrupf zwar gesetzlich verboten. Es gibt jedoch Ausnahmen während der Mauser, wenn Vögel ihr altes Gefieder natürlich abwerfen. Da nicht alle Tiere gleichzeitig mausern und nicht alle Federn an einem Tag ausfallen, werden die Vögel dennoch von Arbeitern im Akkord gerupft. Viele Federn sitzen dann noch fest in der Haut. Dies verursacht den Tieren sehr große Schmerzen, da bei der gewaltsamen Entnahme oft Hautstücke herausgerissen werden. Die daraus resultierenden größeren Wunden werden anschließend ohne Betäubung vernäht.

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Kritik an Zertifikaten und Schlachthofpraxis

PETA und Tierschutzexpertin Fuaß kritisieren vage Standards und mangelhafte Kontrollen bei existing Zertifizierungen. Diese Dokumente gelten aus ihrer Sicht keine sichere Garantie für tierechte Herkunft. Bei der gängigen Methode der Elektrowasserbad-Betäubung in Schlachthöfen werden Tiere kopfüber aufgehängt und durch stromführendes Wasser gezogen. Aufnahmen aus einem polnischen Schlachthof zeigten Fehlbetäubungen. Dabei bewegten einzelne Vögel nach dem Kehlenschnitt noch deutlich ihre Flügel, was auf ein andauerndes Bewusstsein und Leiden hindeutet.

Alternative Materialien für Verbraucher

Konsumierende können den Bezug von Daunen aus Lebendrupf oder der Stopfleberproduktion am fertigen Produkt kaum kontrollieren. Um dem Tierleid nicht förderlich zu sein, empfiehlt Fuaß den Umstieg auf tierfreie Füllungen. Pflanzliche oder synthetische Materialien sind inzwischen für Jacken und Bettzeug erhältlich. Diese Alternativen können bei Wärme und Leichtigkeit mit natürlichen Daunen mithalten, ohne dass dabei Grausamkeiten in Kauf genommen werden müssen.