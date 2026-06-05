Deutsche verkürzen ihre Internetnutzung: Studie zeigt Trendwende

Laut der Postbank Digitalstudie 2026 verbringen Deutsche durchschnittlich 67,4 Stunden pro Woche online - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Besonders jüngere Nutzer planen, ihre Online-Zeit weiter zu reduzieren.

Die Deutschen verbringen wieder weniger Zeit im Internet. Nach Jahren mit stetig steigender Nutzung zeigt eine neue Untersuchung nun einen deutlichen Rückgang. Durchschnittlich sind die Menschen hierzulande 67,4 Stunden pro Woche online.

Im Jahr zuvor lag der Wert noch bei 71,8 Stunden. Besonders auffällig: Viele jüngere Nutzer möchten ihre Zeit im Netz künftig stärker begrenzen. Der Rückgang zeigt sich bei mehreren häufig genutzten Angeboten. Messenger-Dienste bleiben zwar die wichtigste Online-Anwendung, ihr Anteil sank jedoch von 81 auf 77 Prozent.

Noch stärker fiel das Minus bei sozialen Netzwerken aus: Nur noch 45 Prozent nutzen die Plattform regelmäßig, nach 53 Prozent im Vorjahr. Auch soziale Netzwerke verloren an Bedeutung und fielen von 71 auf 64 Prozent.

Dagegen stieg die gezielte Suche nach Informationen von 71 auf 74 Prozent. Auch Wearables, Spielekonsolen und Sprachassistenten spielen in dieser Altersgruppe eine größere Rolle. Grundlage der Studie sind die Antworten von 3050 Menschen, die im April und Mai 2026 befragt wurden. Die Ergebnisse wurden anhand von Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um die Bevölkerungsstruktur möglichst genau abzubilden.

Das Smartphone ist weiterhin das wichtigste Gerät für den Zugang ins Netz. 86 Prozent der Befragten nutzen es dafür. Dahinter folgen Laptop oder Notebook mit 66 Prozent. Tablets und Desktop-PCs kommen auf 46 beziehungsweise 45 Prozent. Auch bei der Nutzungsdauer liegt das Smartphone vorn: 23,9 Stunden pro Woche entfallen auf mobiles Surfen.

Gleichzeitig möchten 17 Prozent der Deutschen ihre private Internetnutzung in den kommenden zwölf Monaten einschränken. Bei den 18- bis 39-Jährigen betrifft das fast jede dritte Person. Gründe sind mehr Zeit für andere Aktivitäten, weniger Ablenkung sowie gesundheitliche Aspekte. Wer weniger Zeit online verbringen möchte, nennt vor allem KI-Dienste als Grund. 38 Prozent nutzen entsprechende Suchangebote bereits regelmäßig.

Bei den unter 40-Jährigen sind es sogar 58 Prozent. Quelle: Postbank Digitalstudie 2026, dpa





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internetnutzung Digitalstudie Deutschland Online-Zeit Messenger-Dienste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Internetnutzung in Deutschland sinkt spürbarBonn - Die Internetnutzung der Menschen in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgegangen. Wie die aktuelle und repräsentative

Read more »

Deutsche haben genug: Neue Studie zeigt: Fünf Stunden weniger pro Woche im InternetNeue Studie zeigt: Bundesbürger verbringen deutlich weniger Zeit online, doch Künstliche Intelligenz weckt neues Interesse.

Read more »

Allianz 'Deutsche Seehäfen': Acht deutsche Häfen schließen sich zusammenAcht bedeutende See- und Binnenhäfen schließen sich zusammen und gründen die Allianz «Deutsche Seehäfen», um die Anerkennung der Hafeninfrastruktur als strategische Aufgabe von nationaler Bedeutung zu

Read more »

Neue Studie zeigt Trendwende: Deutsche reduzieren ihre Bildschirmzeit bewusstDie Menschen in Deutschland sind laut Studie weniger online. Im Bundesländer-Vergleich überrascht Sachsen-Anhalt, Berlin liegt bei der Internetnutzung vorne.

Read more »