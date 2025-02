Deutsche Versicherer erwarten stabiles Wachstum bis 2025

Deutsche Versicherer sind optimistisch und prognostizieren für 2025 ein stabiles Wachstum der Einnahmen, vor allem durch steigende Autoversicherungsbeiträge. Nach drei schwierigen Jahren mit hohen Zinsanstiegen und Unsicherheit, blickt die Branche auf eine bessere Zukunft.

Die deutschen Versicherer blicken optimistisch in die Zukunft und prognostizieren für das Jahr 2025 ein stabiles Wachstum der Einnahmen, getrieben durch steigende Autoversicherungsbeiträge und einem Gesamtbeitragsplus von 5% auf 250 Milliarden Euro.

Der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Norbert Rollinger, gab am Donnerstag bekannt, dass die Versicherungsbranche nach drei schwierigen Jahren mit schnellen Zinserhöhungen und hoher Unsicherheit nun die Talsohle überwunden hat. 2024 verzeichnete die Branche bereits ein Beitragswachstum von 5,3% auf 238 Milliarden Euro. Für das Jahr 2025 erwartet der GDV ein Beitragsplus von 7,5% auf 99 Milliarden Euro im Bereich Schaden- und Unfallversicherung. Die nachholenden Effekte der Inflationsentwicklung haben sich merklich abgeschwächt. Rollinger betont jedoch, dass die Kfz-Versicherung erneut ein zweistelliges Wachstum der Beiträge erfährt, welches sich signifikant auf das Gesamtwachstum auswirkt. Unter der Annahme, dass es keine außergewöhnlichen Belastungen durch Naturkatastrophen gibt, dürften die Kfz-Versicherer nach drei Jahren mit teilweise hohen Verlusten 2025 wieder schwarze Zahlen schreiben. Im vergangenen Jahr belastete die Kfz-Versicherung das Ergebnis der Schaden- und Unfallversicherung weiter. Rollinger erläutert, dass für jeden eingenommenen Euro Ausgaben von 1,06 Euro entstanden sind. Dies bedeutet zwar immer noch einen versicherungstechnischen Verlust von rund zwei Milliarden Euro - „ist aber eine Verbesserung zum Vorjahr“. Für die Private Krankenversicherung prognostiziert der GDV für 2025 ein Beitragsplus von 7,5% auf 56 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr verzeichnete ein Wachstum von 6,3%. In der Lebensversicherung werden die Beitragseinnahmen laut GDV-Prognose in diesem Jahr um 1,3% auf knapp 96 Milliarden Euro steigen. „Hier dürften steigende Löhne, rückläufige Inflationsraten und die aktuelle Zinsentwicklung positiv bemerkbar machen“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. 2024 verbuchten die Lebensversicherer ein Plus von 2,6% .





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Versicherungswirtschaft Einnahmenwachstum Beitragsplus Kfz-Versicherung Zinsen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

GSK-Aktie gewinnt: Wachstum in 2025 erwartetDer Pharmakonzern GSK hat im vierten Quartal dank seiner Krebsmedikamente die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.

Weiterlesen »

AppLovin meldet starkes Wachstum im vierten Quartal und gibt positive Aussichten für 2025 bekanntAppLovin hat ein starkes Quartal mit einem Umsatzanstieg von 44% auf 1,37 Mrd. USD und einem Nettogewinnstieg von 248% auf 599 Mio. USD abgeschlossen. Das Unternehmen zeigt sich optimistisch für 2025 und erwartet weiterhin Wachstum im Werbegeschäft. AppLovin plant zudem den Verkauf des Apps-Segments für 900 Mio. USD.

Weiterlesen »

Wärmepumpenbranche rechnet mit Wachstum bis 2025Nach einem Absatzrückgang im Jahr 2022 erwartet die Wärmepumpenbranche ein deutliches Wachstum bis 2025. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) verzeichnet steigende Nachfrage und Interesse an Förderungen. Der Verband geht von einem Wachstum der Verkaufszahlen um 33% im Jahr 2024 und einer Erholung des Marktes bis 2025 aus, wenn staatliche Förderungen fortgesetzt werden.

Weiterlesen »

Starker Jahresabschluss: Verizon-CEO: '2025 wird ein Jahr voller Chancen und Wachstum'© Foto: Omar Marques - picture allianceVerizon Communications hat am Freitag beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 präsentiert. Das Unternehmen erfüllt seine Finanzziele

Weiterlesen »