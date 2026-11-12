Deutsche Wildtier Stiftung warnt vor Winterfütterung von Rehen

Experten der Deutschen Wildtier Stiftung raten dringend von der Winterfütterung von Rehen ab. Stattdessen helfen Ruhe und Abstand den Tieren im Winter am besten.

Die kalte Jahreszeit stellt Wildtiere vor harte Herausforderungen, wenn Schnee den Boden bedeckt und der natürliche Futtervorrat schwindet. Viele Spaziergänger empfinden es als Herzenssache, gefundene Rehe am Waldrand mit Brot oder anderen Lebensmitteln zu versorgen. Die Deutsche Wildtier Stiftung warnt jedoch eindringlich davor, gesunde Rehe im Winter künstlich zu füttern, da menschliche Nahrung für das empfindliche Verdauungssystem der Tiere oft schädlich ist. Laut Jenifer Calvi von der Stiftung ist artgerechte Hilfe beim Halten des Abstands und Vermeiden von Stress viel effektiver als das Verteilen von Essensresten.

Physiologie und natürliche Vorbereitung

Rehe sind biologisch perfekt auf die nahrungsarme Winterzeit eingestellt. Ihr Körper schaltet automatisch auf ein energiesparendes Winterprogramm um, um die Kälte und den Nahrungsmangel zu überstehen. Als Wiederkäuer benötigen Rehe täglich beachtliche Mengen an sogenannter Grünmasse, um ihre Energiebilanz auszugleichen. Ein etwa 20 Kilogramm schweres Reh verzehrt zwischen zwei und vier Kilogramm dieser pflanzlichen Nahrung pro Tag.

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Im Herbst legen die Tiere bereits wichtige Energiereserven an, die sie für die kalten Monate benötigen. Ihre Nahrung besteht typischerweise aus frischen Blättern, jungen Trieben, Gräsern und Knospen. Zu ihrer bevorzugten Kost zählen zudem Wiesenkräuter wie Löwenzahn und Klee, die sie gerne naschen. Diese natürliche Ernährung sorgt dafür, dass ihr Verdauungssystem optimal auf die verfügbaren Ressourcen abgestimmt ist.

Gefahren durch menschliche Nahrung

Die Einfütterung von Brot, Essensresten oder sogar normalem Heu durch Spaziergänger stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Das Verdauungssystem der Rehe passt sich der kargen Jahreszeit an, wodurch der Pansen im Winter rund 60 Prozent weniger Nahrung fasst als in den wärmeren Monaten. Eine plötzliche Umstellung auf menschliche Lebensmittel oder artfremdes Futter kann diese empfindliche Balance stören und zu schwerwiegenden Verdauungsproblemen führen.

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Auch Obst, Gemüse, Getreide, Kastanien oder gewöhnliches Heu sollten Menschen nicht eigenmächtig im Wald verteilen. Experten wie Jenifer Calvi betonen klar, dass das Setzen von Futterstellen eine reine Fachsache ist. Nur spezifische, artgerechte Zusatzfuttermittel, wie spezielle Heumischungen, kommen unter strengen Auflagen in Frage. Ob eine solche Notfütterung tatsächlich notwendig ist, entscheiden ausschließlich die zuständigen Behörden.

Korrekte Verhaltensweise im Wald

Für die breite Öffentlichkeit gibt es eine weitaus einfachere und sicherere Möglichkeit, den Tieren zu helfen. Der wichtigste Ratschlag lautet, einen großzügigen Abstand zu den Tieren zu wahren und sie nicht aufzuscheuchen. Im Winter ist jede Flucht für ein Reh extrem kostspielig, da sie wertvolle Energiereserven verbraucht. Diese Energie können sich die Tiere in der kalten Jahreszeit kaum wieder anfreessen.

Verbraucht ein Reh durch mehrere Fluchtversuche hintereinander zu viel Energie, kann dies im Verlauf eines langen, frostigen Winters lebensgefährlich werden. Daher ist es essenziell, dass Menschen die markierten Wege einhalten und ihre Hunde im Wald unbedingt an der Leine führen. Für gesunde Rehe ist Ruhe im Winter meist die bessere Hilfe als gut gemeintes, aber potenziell schädliches Futter.

Rolle der Behörden und Fachkenntnis

Die Entscheidung, ob eine offizielle Futterstelle eingerichtet werden muss, liegt bei den zuständigen lokalen Behörden. Diese treffen die Einschätzung auf Basis des tatsächlichen Zustands der Wildbestände und der Umweltbedingungen. Privatpersonen verfügen nicht über die notwendigen Fachkenntnisse, um den Bedarf und die richtige Zusammensetzung des Futters zu bewerten. Das eigenmächtige Füttern kann daher unbeabsichtigt negative Folgen haben und sollte unterlassen werden, um die Wildtiere nicht unnötig zu gefährden.