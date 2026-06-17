Deutsche Wirtschaft erhofft sich Entlastung durch Iran-USA-Abkommen und G7 setzt auf Energiesicherheit

Nach der Einigung zwischen Iran und den USA auf ein Rahmenabkommen für ein Kriegsende prognostiziert Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche eine spürbare Entlastung für die deutsche Wirtschaft durch sinkende Energie- und Verbraucherpreise. Gleichzeitig begrüßen die G7-Staaten das Abkommen und kündigen Maßnahmen zur Stärkung der Energiesicherheit an, darunter die Diversifizierung von Lieferwegen und den Aufbau von Reserven. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in der Vereinbarung ein Vorbild für eine mögliche Lösung im Ukraine-Konflikt und betont die Rolle militärischer Stärke für diplomatische Fortschritte. Währenddessen bleiben Spannungen in der Region bestehen, mit Berichten über israelische Angriffe im Südlibanon und iranische Drohnenangriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, die von US-Streitkräften abgewehrt werden. Zudem verurteilt Reporter ohne Grenzen einen Angriff auf einen Journalisten im Westjordanland und US-Präsident Trump kritisiert Israel für seine Taktik im Libanon-Konflikt.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche rechnet nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein Kriegsende mit einer spürbaren Entlastung für die deutsche Wirtschaft.

Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen, sagt Reiche. Die hohe Teuerung sei der Faktor gewesen, der uns ein mögliches Wirtschaftswachstum sehr schwer gemacht hätte. Die Ministerin äußert sich zuversichtlich, dass sich die Lieferketten schnell wieder entspannen würden. Dies gelte nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für Chemieprodukte und Aluminium.

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Die G7-Staaten begrüßen das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Kriegsende. Sie seien bereit, zu dessen Umsetzung beizutragen, teilen die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen in einer gemeinsamen Erklärung bei ihrem Gipfeltreffen im französischen Evian mit.

Um die Energiesicherheit zu gewährleisten, wollen die G7-Länder zudem ihre Lieferwege diversifizieren, die Abhängigkeit von der Straße von Hormus verringern und ihre Energievorräte aufstocken. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet das von den USA ausgehandelte Abkommen mit Iran als Vorbild für die Ukraine. Diese Einigung eröffnet jetzt eine große Chance für die Stabilität der Region und für eine Erholung der Weltwirtschaft, sagt Merz am Rande des G7-Gipfels in Evian. Er verweist auf den gesunkenen Ölpreis und den Aufschwung an den Aktienmärkten.

Ich bin zuversichtlich, dass das trägt, betont er mit Blick auf die Rahmenvereinbarung. Alles, was wir aus dem Iran hören, deutet darauf hin, dass auch der Iran das akzeptiert, weil er einfach akzeptieren muss, dass die amerikanische militärische Überlegenheit ihm gar keine andere Wahl lässt, so der Kanzler. Ich habe Präsident Trump gestern Abend schon gesagt: Du siehst an diesem Beispiel, dass eine klare militärische Stärke auch in der Lage ist, diplomatische Lösungen herbeizuführen.

Wenn dasselbe dann auch für die Ukraine gelte, dann haben wir vielleicht sogar an zwei kritischen Stellen in der Welt die Chance, dem Frieden etwas näher zu kommen. Die Bundesregierung will offenbar handlungsfähig sein, sollte der geplante internationale Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus rasch beginnen. Nach Informationen des Spiegel haben das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium einen Text für ein mögliches Bundestagsmandat vorbereitet.

Das Kabinett könnte ihn bereits nächste Woche beschließen, wenn die Regierungsspitze bis dahin eine entsprechende politische Entscheidung trifft. Die letzte Entscheidung würde dann beim Bundestag liegen, der einem Einsatz mit einfacher Mehrheit zustimmen muss. Die Bundesregierung beabsichtigt, eine mögliche Beteiligung auf die Minenräumung zu beschränken. Im Südlibanon soll es wieder zu israelischen Angriffen gekommen sein.

Dies schreibt The Times of Israel unter Berufung auf libanesische Medienberichte. Demnach schlugen israelische Kampfflugzeuge in Nabatieh al-Fawqa zu und trafen die Gemeinde Ansarijeh. Von Seiten der israelischen Armee gibt es bislang keine Stellungnahme zu diesen Berichten. Der Iran soll seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit den USA jede Nacht mehrere Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert haben.

Dies berichtet unter Berufung auf einen US-Beamten. Dieser erklärte dem Sender, das US-Militär schieße die vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran gestarteten Drohnen ab, bevor diese Schiffe oder Personal in der Region gefährden könnten. Reporter ohne Grenzen verurteilt die gezielte Attacke des israelischen Militärs auf den Journalisten Motassem Saqf al-Hayt, der für das Quds News Network arbeitet.

In einem Beitrag auf X erklärt die Menschenrechtsorganisation, der Journalist habe aus Deir Abu Mashaal in der Nähe von Ramallah berichtet, als er am Fuß verletzt und mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde. Laut dem Sender Al-Dschasira, der sich auf lokale Medien beruft, berichtete er gerade über eine Razzia der Armee in der Gegend, als er von einer Tränengasgranate am Fuß getroffen wurde.

US-Präsident Donald Trump übt auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Man muss nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, nur weil man jemanden sucht, sagt Trump. In diesen Gebäuden seien viele Menschen, von denen nicht alle zur Hisbollah gehörten





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