Der Ifo-Index steigt zum siebten Mal. Warum der Aufschwung trotzdem noch nicht alle Branchen erreicht.

Sieben Monate in Folge geht es bergauf. Unternehmen blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Doch nicht alle Branchen profitieren. Endlich wieder bessere Nachrichten für die deutsche Wirtschaft!

Die Stimmung in den Chefetagen hellt sich weiter auf. Im November ist das Ifo-Geschäftsklima bereits den siebten Monat in Folge gestiegen – und hat damit den höchsten Stand seit Frühjahr 2023 erreicht. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, kletterte der wichtigste deutsche Konjunkturindikator um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 90,5 Punkten gerechnet.

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„Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran“, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Allerdings warnte er zugleich: Dem Aufschwung fehle es noch an Breite. Für die monatliche Erhebung befragte das Institut rund 9000 Unternehmen. Diese bewerteten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden Monate positiver als zuletzt.

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Auch im Baugewerbe sank der Geschäftsklimaindex. Ökonomen sehen mehrere Gründe für die bessere Stimmung.

„Zum Jahresende hin hellt sich die Konjunktur in Deutschland weiter auf“, erklärte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank „Die Industrie bekommt Rückenwind durch KI-Investitionen und alle Unternehmen atmen bei wieder etwas gesunkenen Ölpreisen auf. “ Vor allem der weltweite Boom rund um Künstliche Intelligenz könnte deutschen Unternehmen zugutekommen. Viele Firmen liefern elektronische Bauteile und technisches Zubehör, die für entsprechende Technologien benötigt werden. Nach einer langen Phase wirtschaftlicher Schwäche zeichnet sich eine nachhaltigere Erholung ab.

Deutschland hat 2026 inzwischen drei Quartale mit Wachstum in Folge erlebt. Die EU-Kommission hatte ihre Wachstumsprognose für Deutschland zuletzt mehr als verdoppelt und rechnet für das laufende Jahr mit einem Plus von 1,3 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung erwarten die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds und die Wirtschaftsweisen. Damit könnte die lange Wirtschaftsflaute zu Ende gehen.

Im Jahr 2025 hatte es lediglich ein Mini-Wachstum gegeben, nachdem die Wirtschaftsleistung in den beiden Jahren zuvor geschrumpft war.

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„Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können“, erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Der steigende Ifo-Geschäftsklimaindex zeige, dass es sich dabei nicht um einen einmaligen Ausreißer handele. Gitzel geht davon aus, dass sich der Aufschwung 2027 fortsetzt. Entscheidend sei dabei auch der globale KI-Boom.

Vorsichtiger äußerte sich dagegen Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Zwar mache die bessere Stimmung Hoffnung auf eine Erholung des Bruttoinlandsprodukts. Wegen fehlender Reformen, der US-Zölle unter Präsident Donald Trump und der Konkurrenz aus China dürfte das Wachstum aber auch 2027 moderat bleiben – trotz deutlich steigender Staatsausgaben. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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