„Radotieren“, ist das wirklich Deutsch? Es gibt Wörter in unserer Sprache, die kaum noch jemand kennt. Dabei sind sie doch schön! Wir feiern hier diese fast vergessenen Wörter.

Klären wir zunächst einmal auf, was „radotieren“ heißt. Der Duden führt es tatsächlich noch auf, wenn auch mit dem Zusatz „veraltet“. Und es bedeutet „ungehemmt schwatzen“, ist das nicht toll?

Und es gibt ganz sicher noch mehr solche deutschen Wörter, die fast vergessen sind – die aber doch eigentlich Potential hätten zur Wiederbelebung. Und naja: Alles kommt wieder. Schlaghosen, Polaroid und sogar das Arschgeweih. Vielleicht auch das ein oder andere dieser Wörter ...?

Also read Deutsche Wörter, die wir fast vergessen haben

Keine Zeit zu lesen? Hier kannst du dir die fast schon vergessenen Wörter anhören und überprüfen, ob du sie überhaupt noch kennst: Beispiele für fast vergessene Wörter der deutschen Sprache Wenn du auch noch ein tolles Wort hast, das wir nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen sollten, dann schreib uns doch gern unter diesem Artikel in die Kommentare und wir sammeln gemeinsam weiter. Danke an alle, die bereits mitgemacht haben.

Da sind so viele schöne Wörter aus der Community zusammengekommen, dass wir unsere Sammlung gern laufend erweitern: Apropos fast vergessen: Weißt du, woher der Ausdruck 0815 kommt? Der hat tatsächlich etwas mit Weltkrieg zu tun: Kurze Frage, kurze Antwort Weißt du, woher der Ausdruck 0815 kommt? Ist etwas 0815, dann ist es gewöhnlich, langweilig oder auch stümperhaft. Der Ausdruck stammt aus dem Ersten Weltkrieg.

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Hier erfährst du mehr! Warum vergessen wir manche Wörter? Sprache ist dynamisch, sie verändert sich ständig. Das passiert ganz natürlich und auch unbewusst.

Einfach nur dadurch, dass Menschen gewisse Wörter benutzen oder auch nicht. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht gibt es andere Wörter, die den Begriff besser bezeichnen und häufiger benutzt werden. Oder es kommen ganz neue Wörter in die Sprache, die alte Begriffe verdrängen.

Manche Wörter verändern sich auch über die Zeit nur ein bisschen, werden aber weiterhin genutzt. In der Wissenschaft gibt es ganze Disziplinen, die sich mit Sprachwandel beschäftigen. Dass bestimmte Wörter mit der Zeit verschwinden und neue dazukommen, ist nicht außergewöhnlich, sondern gehört dazu. Manchmal wirken deutsche Wörter total widersprüchlich und unsinnig.

Oft steckt aber genau so ein Wandel in der Sprache dahinter. Hier gibt es ein paar spannende Beispiele: Von Fleischkäse bis Doppelhaushälfte Paradoxe deutsche Wörter mit lustigen Beispielen In der deutschen Sprache gibts Wörter, die sind echt paradox.

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„Fleischkäse“ zum Beispiel ist gleichzeitig Fleisch und Käse? Hier gibts eine lustige Sammlung. SWR3Land sammelt fast vergessene Wörter in der deutschen Sprache Hast du auch noch ein Wort für uns, das kurz davor ist, in Vergessenheit zu geraten? Hier ist deine Chance!

Schreibe uns unter diesem Artikel in die Kommentare. Und wer weiß, wenn das Wort vielen gefällt, dann können wir es in SWR3Land vielleicht gemeinsam wiederbeleben. Dialekt-Wörter sind übrigens auch Willkommen! 👇 Gefällt dir dieser Artikel? 0 0 0