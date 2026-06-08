Deutsche Zertifikate Preis 2026: Abstimmung in vollem Gange

Die Abstimmung für den Deutschen Zertifikate Preis 2026 ist in vollem Gange. Anleger können bis zum 31. Juli 2026 ihre Stimme abgeben und ein Smartphone gewinnen.

Die Abstimmung für den Deutschen Zertifikate Preis 2026 ist in vollem Gange. Anleger können bis zum 31. Juli 2026 ihre Stimme abgeben und ein Smartphone gewinnen.

Neben der Publikumsabstimmung fließen auch die Servicestudie von Feingold Research, die Umsätze der Emittenten in den jeweiligen Produktkategorien sowie die Bewertung der Fach-Jury in das Ergebnis ein. Der Deutsche Zertifikate Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Emittenten strukturierter Wertpapiere. Damit ermöglicht er den Anlegern einen unabhängigen Blick auf Qualität, Angebot sowie Leistungen der Emittenten und schafft Transparenz im Markt für Anlage- und Hebelprodukte.

Die Auszeichnung bewertet nicht nur die Anlage- und Hebelprodukte, sondern auch die Kategorien Produkt- und Servicequalität, Innovationskraft, Online-Broker und Informationsangebote. Die Abstimmung dauert nur wenige Minuten. Die HSBC-Zertifikate-Masterclass bietet Anlegern die Möglichkeit, sich auf den BaFin-Wissenstest vorzubereiten. Der Test gilt als bestanden, wenn man mindestens sechs Fragen richtig beantwortet.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen.

Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de





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