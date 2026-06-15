Deutscher 7:1-Auftaktsieg gegen Mini-Staat Curacao. Die Mannschaft um Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat in einem sehr beschwingten Spiel die ersten drei Punkte der Weltmeisterschaft gesammelt.

Deutscher 7:1-Auftaktsieg gegen Mini-Staat Curacao . Die Mannschaft um Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat in einem sehr beschwingten Spiel die ersten drei Punkte der Weltmeisterschaft gesammelt. Der Bundestrainer war zufrieden mit der Leistung seines Teams, das nur eine kurze Schwächephase um die 20.

Minute hatte.

'Wir hatten ein bisschen so einen Schock nach dem 1:1, da haben wir ein paar Minuten Probleme', sagte Nagelsmann. Der Gegner Curacao hat besser gespielt als ganz Deutschland gedacht hat. Der Starke Geste von Jürgen Klopp an den Bundestrainer, nachdem die 'Noch-Diskussion' zur Mannschaftsaufstellung für einige Unruhe sorgte.

'Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden, das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können', sagte Klopp. Der Experte Robert Andrich ergänzte: 'Verdienter Sieg und wir können noch besser werden'. Thomas Müller hat eine 'richtige gute Körper-Sprache' gesehen: 'Wir haben alle Tor-Arten gesehen: Standardsituation, gute herausgespielte Schnickschnackschnuck-Tore - da war alles dabei'.

Julian Nagelsmann war zufrieden, denn sein Team hatte nur eine kurze Schwächephase um die 20. Minute: 'Wir hatten ein bisschen so einen Schock nach dem 1:1, da haben wir ein paar Minuten Probleme'. Der Bundestrainer zum Gegner: 'Curacao hat besser gespielt als ganz Deutschland gedacht hat'





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