Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet im November einen saisonalen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 2,936 Millionen. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht, während Langzeittrends negativ bleiben. Analyse der regionalen Daten.

Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland zeigen im November einen typischen saisonalen Trend, der jedoch die langfristigen negativen Entwicklungen nicht überdecken kann. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg hat am Freitag mitgeteilt, dass die Zahl der Arbeitslosen bundesweit um 19.000 Personen auf insgesamt 2,936 Millionen gefallen ist. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich gegenüber dem Vormonat Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Die zuständige Behörde bezeichnete diese Veränderung explizit als saisonbedingte Entwicklung, die sich aus der wirtschaftlichen Belebung im Herbst und der Vorbereitung auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ergibt.

Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs verbleibt die Gesamtsituation am Arbeitsmarkt auf einer kritischen Ebene. Im direkten Vergleich zum November des Vorjahres, der im Text als 2025 referenziert wird, ist die Anzahl der Arbeitslosen sogar um 51.000 angestiegen. Zu diesem Zeitpunkt lag die bundesweite Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die aktuelle Verbesserung rein zyklischer Natur ist und sich die strukturellen Herausforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt fortsetzen.

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Regionale Arbeitsmarktdaten in Niedersachsen und Bremen

Die Entwicklung in Niedersachsen folgt einem Muster gemischter Signale. Im Vergleich zum Vormonat Oktober meldeten 1.558 Personen weniger Arbeitslosigkeit, wodurch sich die Quote auf konstanten 6,0 Prozent einpendelte. Insgesamt waren zum Stichtag Mitte November 270.340 Menschen in Niedersachsen arbeitslos registriert. Im Jahresvergleich zum Vorjahr zeigt sich jedoch ein Anstieg von fast 4.400 Personen, was die Quote von 5,9 Prozent im Vorjahr auf das aktuelle Niveau treibt. Johannes Pfeiffer, der Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen, betonte, dass die Situation am lokalen Arbeitsmarkt trotz des leichten Rückgangs angespannt bleibt.

Gleichzeitig verzeichnet Niedersachsen einen positiven Trend bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dieser Wert stieg um 15.600 Personen an, wobei der Stichtag für diese spezifischen Zahlen Mitte September lag. In Mecklenburg-Hamburg regionalem Kontext steht Bremen für einen klaren Aufwärtstrend. Die Arbeitslosigkeit sank sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Jahresvergleich. 41.370 arbeitslose Personen ergeben eine Quote von 10,9 Prozent, was einem Rückgang von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat und 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Im Gegensatz zu den südlicheren Regionen zeigte sich in Schleswig-Holstein eine leichte Verschlechterung. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 93.700 an, was einem Plus von jeweils 300 Personen im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahresmonat November 2025 entspricht. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 5,7 Prozent. Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, erklärte, dass sich die Herbstbelebung im November nicht fortgesetzt habe. Dennoch zeigte er sich mit den Beschäftigungszahlen zufrieden, da 1,078 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einen neuen Höchstwert darstellten.

Die positive Entwicklung in Schleswig-Holstein konzentrierte sich vor allem auf bestimmte Sektoren. Im Gesundheits- und Sozialwesen wurden 5.300 neue Arbeitsplätze geschaffen, im Bereich Verkehr und Lagerei 2.200 sowie in freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 2.100. Gleichzeitig verloren der Handel 4.400, das verarbeitende Gewerbe 1.700 und das Gastgewerbe 600 Arbeitsplätze. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage differenzierter: Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Monatsvergleich um 1.400 auf 62.700, fiel aber im Jahresvergleich um 900. Die Quote erhöhte sich auf 7,8 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahresvergleich um 3.800 auf 579.500, einem Minus von 0,7 Prozent. Die Personalnachfrage lag unter dem Vorjahresniveau. Derzeit stehen 14.700 Stellen im Angebot, was 400 weniger als im Vorjahr entspricht. Gesucht werden Fachkräfte vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheitswesen, im Baugewerbe, im Handel sowie in technischen Dienstleistungen. Insgesamt sprach der Arbeitsagentur-Chef von einem weiterhin stabilen, aber herausfordernden Arbeitsmarkt im Nordosten.

Arbeitsmarktlage in Hamburg und Ausblick

Auch in Hamburg sank die Arbeitslosigkeit im November im Vergleich zum Vormonat leicht. Insgesamt waren 94.757 Menschen arbeitslos, was 525 Personen weniger als im Oktober bedeutet. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 8,3 Prozent. Ein Blick auf den Jahresvergleich offenbart jedoch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um knapp 2.000 Personen. Sönke Fock, der Chef der Bundesagentur für Arbeit Hamburg, bezeichnete das Bild als differenziert. Die Lage sei angespannt, aber es gebe gleichzeitig immer mehr Jobs.

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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreichte in Hamburg mit 1,1 Millionen einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von etwa 6.800 Menschen. Sönke Fock bewertete diese Entwicklung als starkes Signal für die Beschäftigungsentwicklung in der Hansestadt. Diese Daten unterstreichen, dass trotz steigender Beschäftigungszahlen die Herausforderungen bei der Arbeitslosigkeit in vielen Regionen weiterhin bestehen und eine sorgfältige Beobachtung der saisonalen und strukturellen Trends erforderlich bleibt.