Der Deutsche Basketball Bund hat ein jahrelanges Verbot von Doppelfunktionen für seine Bundestrainer aufgehoben und erlaubt Álex Mumbrú künftig, parallel zur Nationalmannschaft auch als Headcoach des italienischen Topklubs Virtus Bologna zu arbeiten. Die Entscheidung folgt nach intensiven Gesprächen und orientiert sich an einem internationalen Trend. Präsident Ingo Weiss betont die weiterhin herausragende Bedeutung der Nationalmannschaft für Mumbrú, der nach einer überstandenen Erkrankung wieder voll einsatzfähig ist. Bei Virtus Bologna soll der Spanier die Nachfolge von Duško Ivanović antreten und den Traditionsverein in der EuroLeague und der italienischen Meisterschaft zu Erfolgen führen. Die deutsch-italienische Partnerschaft wird von beiden Seiten als prestigeträchtig gelobt.

Der Deutsche Basketball Bund ( DBB ) hat eine strategische Kehrtwende vollzogen und erlaubt seinem Bundestrainer Álex Mumbrú künftig, parallel zu seiner Nationalmannschaftsarbeit auch als Headcoach des italienischen Spitzenklubs Virtus Bologna zu fungieren.

Jahrelang hatte der Verband eine solche Doppelfunktion strikt verboten, sodass selbst Weltmeister-Trainer Gordon Herbert vor zwei Jahren seinen Vertrag beim FC Bayern nur mit Genehmigung antreten konnte. DBB-Präsident Ingo Weiss betont, dass man nach intensiven Gesprächen mit Mumbrú und dem Verein zu dem Entschluss gekommen sei, dem 47-Jährigen diese Möglichkeit zu geben. Die letzte vergleichbare Konstellation datiert von Dirk Bauermann, der zwischen 2003 und 2010 gleichzeitig die Nationalmannschaft sowie die Bundesligisten aus Bamberg und München trainierte.

Angesichts des ausbleibenden großen internationalen Turniers in diesem Jahr beschränkt sich der Spielplan der DBB-Auswahl auf zwei Qualifikationsfenster und den Supercup in Hamburg, wodurch zeitliche Kapazitäten für eine zusätzliche Tätigkeit frei werden. Weiss stellt klar, dass die Nationalmannschaft für Mumbrú weiterhin oberste Priorität habe und er mit vollem Einsatz bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen zur Verfügung stehen werde.

Mumbrú, der bei der EM 2022 aufgrund einer schweren Bauchspeicheldrüsenerkrankung längere Zeit ausfiel, äußert sich dankbar für das Vertrauen des Verbands und betont, sein Fokus liege voll auf der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar. Bei Virtus Bologna war zuvor nach enttäuschenden Ergebnissen in der EuroLeague Trainer Duško Ivanović entlassen worden. Dessen Assistent Nenad Jakovljević übernahm, führte das Team zum ersten Platz in der italienischen Hauptrunde, musste aber nach dem Playoff-Halbfinalaus gegen Venedig ebenfalls gehen.

Nun soll Mumbrú die Mannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen. Virtus-Präsident Massimo Zanetti, Kaffeeunternehmer, spricht von einer außerordentlich prestigeträchtigen deutsch-italienischen Partnerschaft und lobt die kooperative Abstimmung mit dem DBB. Diese Entwicklung spiegelt einen größeren Trend im Basketball wider, da internationale Top-Nationaltrainer zunehmend gleichzeitig Klubs betreuen, um ihre taktische Expertise auf höchstem Niveau zu halten und von der regelmäßigen Spielpraxis zu profitieren.

Der DBB hofft durch diese Maßnahme, Mumbrús Qualifikation und Entwicklung zu stärken, ohne die sportlichen Ziele der Nationalmannschaft zu gefährden. Gleichzeitig demonstriert der Verband Flexibilität und Modernität in einer sich wandelnden Trainingslandschaft, in der starre Verbote oft zugunsten pragmatischer Lösungen aufgegeben werden. Die Entscheidung könnte auch wegweisend für zukünftige Vertragsgestaltungen mit anderen Nationaltrainern sein, insbesondere in Sportarten mit ähnlichem Zeitplan und Ressourcenknappheit. Müller, genannt wurde nie.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Doppelbelastung auf Mumbrús Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken wird, nachdem er erst kürzlich von seiner Erkrankung genesen ist. Der DBB wird die Situation voraussichtlich engmaschig beobachten und im Zweifel korrigierend eingreifen, um einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden. Die Fans und Medien werden die Entwicklung gespannt verfolgen, insbesondere die ersten Pflichtspiele der Nationalmannschaft im August.

Die Kooperation mit Virtus Bologna, einem traditionsreichen Verein mit ambitionierten Zielen in der EuroLeague, bringt zudem neue Synergien für den deutschen Basketball in Bezug auf Spieleraustausch, Scouting und methodischen Fortschritt. Insgesamt markiert dieser Schritt einen bemerkenswerten kulturellen Wandel im deutschen Basketballverband, der früher strikt auf Trennung der Zuständigkeiten pochte und nun zunehmend internationale Vernetzung und individuelle Förderung in den Vordergrund stellt





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