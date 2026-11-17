Der Deutsche Skiverband stellt den Kader für den Weltcup in Kontiolahti vor. Mit unerwarteten Entscheidungen bei den Damen und einer strikten Trennung von Partner Fichtner und Fratzscher.

Der Deutsche Skiverband hat den offiziellen Kader für den Start der neuen Biathlon-Weltcup-Saison präsentiert, der durch signifikante Überraschungen auf sich aufmerksam macht. Der Auftaktwettbewerb findet vom 26. bis 29. November in Kontiolahti in Finnland statt. Das Team für den höchsten Wettbewerb wurde durch interne Selektionsverfahren und Trainerentscheidungen zusammengestellt, wobei mehrere renommierte Athleten überraschend nicht nominiert wurden. Besonders der Wegfall der jungen Talente aus der Damenriege und die Trennung des Paares Fichtner und Fratzscher dominieren die aktuelle Diskussion im deutschen Spitzensport.

Der Kern der deutschen Damen-Mannschaft besteht aus insgesamt acht Athletinnen, wobei vier Startplätze vorab feststanden. Julia Tannheimer und Vanessa Voigt waren bereits für den Weltcup qualifiziert. Die verbleibenden drei Plätze wurden an Johanna Puff, Julia Kink und Marlene Fichtner vergeben, die sich durch überzeugende Leistungen in den internen Rennen durchsetzen konnten. Diese Auswahl spiegelt den Willen der Sportleitung wider, junge, dynamische Kräfte in die Spitze zu führen und das Team für die kommenden Jahre aufzustellen.

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Enttäuschung für Selina Grotian

Die größte Überraschung des Kaders ist das Fehlen von Selina Grotian, die als eines der größten deutschen Biathlon-Talente gilt. Die 22-Jährige, die bereits fünfmal Juniorenweltmeisterin wurde, muss den Saisonstart im zweitklassigen IBU-Cup absolvieren. Dieser Rückschlag resultiert aus körperlichen Problemen, die ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigten. Grotian gehörte ursprünglich zum fest eingebauten Kader, musste jedoch kurzfristig ihre Teilnahme an den Qualifikationsrennen in Obertilliach aufgrund von Schienbeinbeschwerden abbrechen.

In den darauf folgenden Wettkämpfen konnte sich Grotian nicht für die Weltcup-Nominierung empfehlen. Beim Sprint-Wettbewerb in Obertilliach erreichte sie lediglich den zehnten Platz. Dies reichte nicht aus, um einen der begehrten Plätze im Weltcup-Aufgebot für den Start in Finnland zu sichern. Die Sportleitung entschied sich in diesem engen Rennen klar für die konkurrenzfähigeren Alternativen, die im Training und in den Rennen konsistente Ergebnisse lieferten.

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Herrenteam: Fratzscher und Fichtner getrennt

Auch auf der männlichen Seite des deutschen Biathlon-Nationalteams wurden klare Schwerpunkte gesetzt. Die drei Starter Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow waren vorab als feste Größen qualifiziert. Sie werden ergänzt durch Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel, die den Kader aus vier bis acht Athleten komplettieren. Diese Auswahl wurde getroffen, um eine starke Startposition für die ersten Weltcuppenfaltungen zu gewährleisten.

Eine besondere Konsequenz der aktuellen Kaderzusammenstellung ist die räumliche und kompetitive Trennung der Paarung aus Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher. Während die 23-jährige Fichtner im Weltcup-Team von Kontiolahti startet, muss ihr 32-jähriger Freund, der erfahrene Biathlet, den Weg über den IBU-Cup gehen. Fratzscher startete mit Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Leonhard Pfund, Roman Rees, Franz Schaser und David Zobel für die deutsche Herren-Nationalmannschaft in der zweiten Liga. Diese Aufteilung bedeutet, dass das Paar zum Saisonauftakt nicht im selben Wettbewerb gegeneinander antreten kann.

Sportdirektor Eisenbichler begründet Strategie

Sportdirektor Bernd Eisenbichler verteidigte die Entscheidungen des Deutschen Skiverbands und betonte die strategische Ausrichtung auf junge Talente. Er verwies darauf, dass im Damen-Team neben den etablierten Namen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt eine sehr junge Mannschaft an den Start geht. Diese besteht aus vier Athletinnen des Jahrgangs 2002 und jünger, die gezielt an die internationale Spitze herangeführt werden sollen. Diese generationenübergreifende Mischung soll langfristige Stabilität garantieren.

Eisenbichler betonte zudem, dass die Entscheidungen teilweise sehr eng ausfielen und hohe Anforderungen an die Athletinnen und Athleten stellten. Er sei überzeugt, dass mit den Aufgeboten für Kontiolahti und den darauffolgenden IBU-Cup-Wochen die richtige Balance gefunden wurde. Die Struktur sieht vor, die jungen Athleten schrittweise an die Belastungen des Weltcups zu gewöhnen, ohne sie zu überfordern oder ihre Entwicklung zu bremsen.

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Weiterer Spielplan: Idre Fjäll als nächste Etappe

Die Saisonvorbereitung setzt sich nach dem Weltcup-Auftakt in Finnland unverzüglich fort. Die Nicht-Nominierten und die nachrückenden Kandidaten haben nun die Chance, sich im schwedischen Idre Fjäll ab dem 26. November erneut zu beweisen. Für Selina Grotian und Lucas Fratzscher bedeutet dies einen direkten Neustart im internationalen Geschehen auf zweiter Ebene. Idre Fjäll dient somit als kritische Schwelle für die Rückkehr in den Weltcup.

Die Athleten müssen in den kommenden Wochen zeigen, dass sie mit den physischen und psychischen Anforderungen des Spitzensports umgehen können. Für die Weltcup-Startelf bedeutet dies, unter hohem Druck die Leistungen zu stabilisieren, um ihre Plätze in den folgenden Rennen zu halten. Die enge Verknüpfung von IBU-Cup und Weltcup-Kader erfordert ständige Anpassungsfähigkeit von Trainern und Sportlern gleichermaßen. Der Deutsche Skiverband beobachtet die Entwicklungen in den unteren Ligen weiterhin genau, um bei Bedarf nachjustieren zu können.