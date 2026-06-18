Deutscher Coach kritisiert WM-Rahmenprogramm

Thomas Tuchel, der deutsche Coach der englischen Nationalmannschaft, kritisiert das WM-Rahmenprogramm der FIFA. Er war bei der WM-Premiere von England gegen Kroatien begeistert, aber äußert sich besorgt über die Position der Fotografen während der Nationalhymne.

Deutscher Coach Thomas Tuchel kritisiert das WM-Rahmenprogramm der FIFA . Er sei bei der englischen Nationalmannschaft während der Nationalhymne von 50 Fotografen umzingelt worden und habe keinen Blick auf seine Spieler werfen können.

Tuchel ist nach der WM-Premiere von England gegen Kroatien begeistert, aber äußert sich besorgt über die Position der Fotografen. Er bitte die FIFA, diese Position zu ändern, um den Spielern und Trainern eine bessere Sicht auf die Spieler zu ermöglichen. Tuchel ist dankbar für die Unterstützung, die er auf seinem Weg zum internationalen Top-Trainer und Teamchef Englands erhalten hat.

Er habe nun verstanden, was es bedeutet, Teil einer Weltmeisterschaft zu sein, und sei sich sehr lebendig gefühlt, während der letzten beiden Tage in der WM. Er wolle nirgendwo anders auf der Welt sein als hier. Tuchel ist VfB Stuttgart zum internationalen Top-Trainer und Englands Teamchef hochgearbeitet hat und ist bei seiner WM-Premiere begeistert





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