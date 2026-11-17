Martin Schindler und Gabriel Clemens ziehen ins Achtelfinale des Grand Slam of Darts ein. Beide besiegen ihre Gegner mit 5:3 und treffen nun auf starke Konkurrenz in Wolverhampton.

Drei deutsche Dartspieler stehen nun im Achtelfinale des Grand Slam of Darts. Martin Schindler und Gabriel Clemens haben sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert und schließen sich damit an Niko Springer an. Dieser Erfolg ist ein bedeutender Moment für den deutschen Dartsport im aktuellen Turnier. Die drei Athleten repräsentieren Deutschland nun in der entscheidenden Phase des Wettbewerbs in Wolverhampton.

Historie der deutschen Teilnehmer im Turnierfeld

Niko Springer war der erste Deutsche, der bereits am Montag ins Achtelfinale einzog. Seine beiden Landsmänner Schindler und Clemens folgten am Dienstag nach. Diese drei Spieler bilden derzeit das gesamte deutsche Team in dieser Finalrunde. Sie alle haben ihre jeweiligen Gruppenspiele mit knapper Differenz für sich entschieden. Der Weg in die dritte Turnierphase war dabei für jeden einzelnen Spieler mit großem Druck verbunden.

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Die entscheidenden Siege von Schindler und Clemens

Martin Schindler besiegte den Engländer Chris Dobey mit 5:3. Gabriel Clemens schlug den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez ebenfalls mit 5:3. Beide Ergebnisse waren identisch und entschieden über den Gruppensieg. Schindler startete stark und übernahm direkt die Initiative. Clemens hingegen zeigte in der zweiten Hälfte eine stabilere Leistung. Beide Spieler checkten ihre entscheidenden Legs in der achten Runde sicher.

Schindlers harte Partie gegen Chris Dobey

Martin Schindler stand vor dem Match vor der einfachen Aufgabe, den Gruppensieg zu holen. Er übernahm früh die Kontrolle und führte nach dem dritten Leg. Dobey konnte noch einmal verkürzen, doch Schindler beendete das Spiel mit einem starken Zwölf-Darter. Der EM-Finalist sicherte sich damit den Einzug in die nächste Runde. Der Druck lag besonders bei Schindler, da ein direkter Ausstieg bedeuten würde.

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Clemens muss sich gegen Rodriguez behaupten

Gabriel Clemens brauchte mindestens 5:3 gegen Rusty-Jake Rodriguez. Das Spiel war hart umkämpft und bot viele Chancen. Rodriguez hatte in mehreren Legs die Gelegenheit zum Ausgleich. Clemens nutzte diese Fehler aus und checkte im achten Leg die Doppel-Fünf. Damit war der Gruppensieg perfekt. Der Saarländer hatte drei Matchdarts vergisst, bevor er den Sieg sicherte. Seine Leistung wurde mit dem Turniersieg belohnt.

Turbo-Termine und Gegner für die nächsten Runden

Regelwerk und Struktur des Grand Slam of Darts

>Die Gegner in der Runde der letzten 16 sind nun bekannt. Martin Schindler trifft am Donnerstagabend auf seinen Gegner. Gabriel Clemens steht am Donnerstag gegen Nathan Aspinall an. Aspinall ist Vizeweltmeister und ein schwerer Gegner. Diese Begegnungen werden am Donnerstag Abend ausgetragen. Die übrigen Favoriten haben sich am Dienstag nicht geschlagen gegeben. Die Konkurrenz ist im gesamten Feld sehr stark verteilt.>Beim Grand Slam of Darts treten die Major-Sieger und Finalisten des vergangenen Jahres an. Hinzu kommen die Gewinner der Pro-Tour-Turniere und weitere Qualifikanten. Insgesamt bestand das Feld aus 48 Teilnehmern. Diese wurden in 16 Dreiergruppen gelost. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die Titelverteidiger sind unter den star Favoriten vertreten. Das System verlangt maximale Konstanz über die gesamte Gruppe.