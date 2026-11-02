Deutscher Einzelhandel: Umsatz sinkt im September unerwartet stark

Umsatz im deutschen Einzelhandel fällt im September real um 2,0 Prozent. Ökonomen erwartet ein Plus. Einblicke in Daten von Destatis und Sektoren.

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im September 2026 schwächer entwickelt als von der Wissenschaft und Wirtschaft vorhergesagt. Das Statistische Bundesamt, kurz Destatis genannt, veröffentlichte auf Basis vorläufiger Daten am frühen Morgen des zweiten November, dass die realen Umsätze im Vergleich zum Vormonat um zwei Prozent sanken. Ökonomen hatten für diesen Zeitraum ein moderates Plus von drei Zehntel Prozent prognostiziert. Nominal verzeichnete der Sektor ebenfalls einen Rückgang von eineinhalb Prozent. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Konsumlaune der Bevölkerung im letzten Monat eher gedämpft war.

Abweichende Prognosen und Revisionen

Die vorliegenden Daten zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der tatsächlichen Marktentwicklung. Während die realen Umsätze um zwei Prozent fielen, lag die nominale Entwicklung leicht positiver, aber dennoch im Minus. Im Vormonat, also im August, zeigte sich ein anderes Bild. Nach einer Revision der vorläufigen Ergebnisse stiegen die monatlichen Umsätze im August real um eineinhalb Prozent. Ursprünglich war von einem Plus von drei Zehntel Prozent ausgegangen worden. Die nominalen Umsätze im August zulegten um eineinhalb Prozent, wobei der ursprüngliche Wert bei einem Plus von sieben Zehntel Prozent lag.

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Auf eine höhere Vergleichsbasis bezogen, also im Jahresvergleich zum Vorjahresmonat September 2025, lagen die realen Umsätze um zwei einhalb Prozent niedriger. Dennoch stiegen die nominalen Umsätze im Jahresvergleich um zwölf Prozent an. Diese unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen die komplexe Lage. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen bekanntermaßen häufig größeren Revisionen, wenn neue Informationen aus den Befragungen der Unternehmen vorliegen. Es ist daher ratsam, mit den vorläufigen Zahlen vorsichtig umzugehen und weitere Entwicklungen abzuwarten, bevor endgültige Schlussfolgerungen gezogen werden.

Einzelhandel mit Lebensmitteln und Tankstellen

Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen sank im Vergleich zum Vormonat um drei einhalb Prozent. Der nominale Umsatz der Tankstellen stieg hingegen um zwei einhalb Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der reale Umsatz um neun einhalb Prozent zurück. Der nominale Umsatz der Tankstellen nahm im Jahresvergleich um sechzehn einhalb Prozent zu. Es ist wichtig zu beachten, dass in die Umsatzstatistik der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops einfließen. Dies umfasst oft Snacks, Getränke und andere Convenience-Produkte, die einen wichtigen Gewinnbringenden Anteil ausmachen können.

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Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um eineinhalb Prozent. Nominal ging der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel um ein einhalb Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von elf Prozent. Der nominale Rückgang betrug fünf Prozent. Diese Entwicklung spiegelt möglicherweise eine Verschiebung im Konsumverhalten wider, bei der Verbraucher bei grundlegenden Gütern sparsamer werden oder auf günstigere Alternativen umsteigen. Die Inflation hat in den letzten Monaten einen großen Einfluss auf die Kaufkraft der privaten Haushalte.

Non-Food und Online-Handel im Detail

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat real um zwei einhalb Prozent. Nominal fiel der Umsatz um eineinhalb Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Nicht-Lebensmitteleinzelhandel real einen Rückgang von zwei einhalb Prozent. Nominal stieg der Umsatz um eineinhalb Prozent. Diese Daten zeigen, dass die Nachfrage nach langlebigen Gütern und anderen nicht-basic Produkten nachgelassen hat. Oft sind dies Indikatoren für die wirtschaftliche Stimmung der Verbraucher.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real zwei einhalb Prozent. Nominal sank der Umsatz im Online-Handel um zwei Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um vier einhalb Prozent. Nominal stieg der Umsatz im Online-Handel um fünf einhalb Prozent. Diese beiden Sektoren zeigen interessante Dynamiken. Während der monatliche Einbruch auch hier spürbar war, bleibt der langfristige Wachstumstrend des E-Commerce unverändert positiv. Die Digitalisierung des Handels schreitet weiter voran, und Verbraucher gewöhnen sich zunehmend an den Online-Kauf. Die Daten unterstreichen jedoch, dass kurzfristige Schwankungen auch hier zu Buche schlagen. Die wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich auf alle Segmente aus.