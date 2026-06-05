Deutscher Eishockey-Bund trennt sich von Bundestrainer Harold Kreis

Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft hat der DEB die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Harold Kreis beendet. Die sportliche Stagnation und das Verpassen der Viertelfinalziele bei jüngsten Turnieren führen zur Trennung, trotz des WM-Silbernerfolgs 2023. Ein Neustart für die Heim-WM 2027 wird eingeleitet.

Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft hat sich der Deutsche Eishockey -Bund ( DEB ) von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Die Entscheidung fällt im Hinblick auf die WM 2027 , die in Deutschland stattfinden wird, und markiert einen Neustart für die Männer- Nationalmannschaft .

Christian Künast, Vorstand Sport beim DEB, betont in einer offiziellen Stellungnahme, dass die Zusammenarbeit mit Kreis stets von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt war und auch menschlich hervorragend verlief. Dennoch sei die sportliche Entwicklung der Mannschaft zuletzt stagniert, was letztlich zur Trennung geführt habe. Kreis habe sich mit großer Hingabe dem Nationalteam gewidmet und bedeutende Verdienste erworben, insbesondere den Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2023.

Gleichzeitig sei ein neuer Impuls notwendig, um die Ziele für die Heim-WM 2027 zu erreichen. Harold Kreis hatte das Amt des Bundestrainers am 15. März 2023 übernommen und konnte in seiner ersten Amtszeit direkt die Silbermedaille bei der WM 2023 gewinnen, was auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 bedeutete. Bei der WM 2024 erreichte die deutsche Auswahl das Viertelfinale, scheiterte jedoch in den folgenden Jahren 2025 und 2026 jeweils an diesem Ziel.

Auch bei den Olympischen Spielen 2026 zog die Mannschaft ins Viertelfinale ein, verlor dort jedoch deutlich mit 2:6 gegen die Slowakei. Diese Niederlage wurde als Enttäuschung gewertet, zumal das Team mit Stars wie Leon Draisaitl hochkarätig besetzt war. Die mangelnde Konstanz und das Ausbleiben des angestrebten Medaillenerfolgs führten zu einer kritischen sportlichen Gesamteinschätzung seitens des Verbandes. Kreis selbst äußerte sich dankbar für die vergangenen drei Jahre mit der Nationalmannschaft.

Der Silbermedaillen-Erfolg 2023 und die gemeinsamen Erlebnisse mit dem Team werde er in bester Erinnerung behalten. Er dankte den Mitarbeitern im Verband, dem Trainerstab, dem Team-Staff und vor allem den Spielern für ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit. Gleichzeitig wünschte er dem DEB und der Mannschaft für die kommenden Aufgaben alles Gute. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und mit gegenseitigem Respekt.

Der DEB wird nun die Suche nach einem Nachfolger beginnen, um rechtzeitig vor der Heim-WM 2027 einen Neustart zu vollziehen und die Nationalmannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen





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