Deutscher Eishockey macht Fortschritte, aberChallenges

Deutscher Eishockey macht Fortschritte, aber den Olympiasieg 2026 fiel im Viertelfinale, WM 2025 war nach Vorrunde Schluss, Joshua Samanski hat Olympia Silber 2018; NHL Spieler Edmonton Oilers im ersten NHL-Spiel 29 Games, 3 Tore, 3 Assists. Motivation wirdnext Saison napping linzer.

Das deutsche Eishockey macht Fortschritte, wir haben eine tolle Truppe. Ohne Titel lange Zeit, aber achtsam den letzten WM-Silber 2023 zu erreichen. Olympia Silber 2018, 2023 WM Silber.