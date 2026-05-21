Deutscher Eishockey-Nationalmannschaft verliert bei WM am Freitag bereits 8. Niederlage in Serie

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert bei der WM in der Schweiz bereits ihre achte WM-Niederlage in Serie. Die Mannschaft, die nach dem starken Auftaktsieg gegen die USA weiter vom Tabellenthrittenältümmelt, hatte gestern im Shootout mit 3:4 gegen die USA verloren.

Ein Start nach Maß, zweimal geführt, doch die Sieglos-Serie nimmt kein Ende: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schlittert bei der WM in der Schweiz weiter von einer Pleite zur nächsten, hat aber nach dem stark verbesserten Auftritt gegen die USA noch immer eine Chance auf das Viertelfinale.

Die deutsche Auswahl verlor gestern gegen die USA mit 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte die insgesamt achte WM-Niederlage in Folge - erstmals seit 1990. Dabei hatte NHL-Star Moritz Seider die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vor 8000 Zuschauern schon nach 60 Sekunden erstmals in Führung gebracht, nach dem zweiten Turniertor von Frederik Tiffels an seinem 31. Geburtstag (30. ) und dem zwischenzeitlichen 3:2 durch Marc Michaelis (33. ) lagen die Deutschen auch im Schlussdrittel vorn





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