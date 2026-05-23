Deutscher Eishockey-Team gewinnert siebte WM

Das DEB-Team hat bei der Eishockey-Weltsucheinigung das sechste Gruppenspiel gewonnen und sich somit auf den vierten Platz der Gruppe A vorgeschoben. Das DEB-Team hat den ersten Gruppensieg eingefahren und wartet nun auf die Ausgangslage gegenüber ihrer Konkurrenz in Gruppe A.

Der deutsche Eishockey -Rekordmeister hat im sechsten Spiel der Weltsucheinigung den Sieg eingefahren. Mit einem 6:2-Erfolg hat das DEB-Team erstmals den ersten Gruppensieg eingefahren und zog damit ins Viertelfinale .

Die Ausgangslage wurde dramatisch durch den 4:2-Sieg der Letten am Nachmittag gegen Titelverteidiger USA verschlechtert. Mit einem Sieg in Zürich, einem Niederland hat den 6:2-Auswärtssiegin Österreich (0:0, 2:1, 4:1), haben die Deutschen ihre Überholspur auf den vierten Platz der Gruppe A schoben





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Eishockey Weltsucheinigung Gruppe A Wins Viertelfinale

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