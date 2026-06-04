Deutscher Familienvater stirbt nach Essen im Fischrestaurant am Gardasee

Ein deutscher Familienvater ist nach dem Essen in einem Fischrestaurant am Gardasee gestorben. Die italienischen Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung. Vermutet wird eine Lebensmittelvergiftung.

Ein deutscher Familienvater starb nach dem Essen in einem Fischrestaurant am Gardasee . Jetzt ermitteln die Behörden wegen fahrlässiger Tötung. Wie die italienische Zeitung berichtet, war der Tourist (35) aus dem Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) am 26.

April mit seiner Ehefrau, den beiden kleinen Kindern und seinem Vater zum Essen in einem Restaurant in der Nähe des Gardasees. Alle bestellten Fisch. Nur wenige Stunden später klagten der Familienvater und sein Vater über starke Beschwerden, unter anderem Übelkeit und Erbrechen. Die Familie wählte den Notruf.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 35-Jährige schon tot. In Italien wird nun klärungsbedürftig sein, ob es einen direkten Zusammenhang gab zwischen den Speisen und dem Tod des Mannes, der als völlig gesund galt. Vermutet wird eine Lebensmittelvergiftung. Deshalb wurde der Tourist im Krankenhaus Borgo Roma in Verona obduziert.

Die Untersuchung der Proben auf Giftstoffe ist aber offenbar noch nicht abgeschlossen. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung. Die zuständige deutsche Staatsanwaltschaft in Mosbach hat bereits Einsicht in die Untersuchungsakten beantragt. Der Leichnam des Touristen wurde inzwischen nach Deutschland überführt und auch noch einmal untersucht. Die Ermittlungshoheit liegt aber bei den italienischen Behörden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lebensmittelvergiftung Fahrlässige Tötung Fischrestaurant Gardasee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Achtung bei Petersilie: Warum Sie die Blüten des beliebten Küchenkrauts nicht essen solltenPetersilie ist ein beliebtes Küchenkraut, doch ihre Blüten sind tabu. Eine Ernährungsexpertin erklärt, warum und welche Blüten von Kräutern und Pflanzen Sie gefahrlos genießen können.

Read more »

Brutale Attacke! Familienvater (41) liegt im KomaNach dem Angriff auf einem Dorffest kämpft Matthias ums Überleben. Tausende Menschen helfen seiner Familie.

Read more »

Wohnmobil kracht in Stauende - Familienvater stirbtLimburg/Wiesbaden - Beim Aufprall eines Wohnmobils auf einen Lastwagen am Stauende auf der Autobahn 3 ist ein Familienvater aus Bayern ums Leben

Read more »

Wohnmobil kracht in Stauende – Familienvater stirbtBeim Aufprall eines Wohnmobils auf einen Lastwagen am Stauende auf der Autobahn 3 ist ein Familienvater aus Bayern ums Leben gekommen.

Read more »