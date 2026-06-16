Deutscher Fan Freddy begeistert die USA während seiner WM-Reise

Ein deutscher Fan namens Freddy hat seine Reise durch die USA und Kanada während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 geteilt und dabei Unterstützung von prominenten US-Amerikanern wie J.J. Watt und Ella Langley erhalten. Seine Reise hat auch internationale Aufmerksamkeit erregt.

Freddy , ein deutscher Fan, der seine wahre Identität geheim hält, hat seine Follower während seiner Reise durch die USA und Kanada bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2022 mitgenommen.

Er begann seine Reise Anfang Juni in Atlanta und teilte Fotos und Anekdoten auf X, die bei seinen inzwischen fast 630.000 Followern sehr beliebt sind. Während seiner Reise besuchte er Spiele der deutschen Nationalmannschaft und anderer Mannschaften, darunter auch Spiele von Cristiano Ronaldo, den er sehr bewundert. Seine Follower haben ihm empfohlen, wo er unterwegs halten sollte, und er hat sogar Unterstützung von prominenten US-Amerikanern wie J.J. Watt und Ella Langley erhalten.

Freddy ist so populär geworden, dass sogar US-Politiker wie Kay Ivey und Ron DeSantis auf seinem Profil kommentieren. Seine Reise hat auch internationale Aufmerksamkeit erregt, und er hat das erste deutsche Spiel der Weltmeisterschaft in Houston miterlebt





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