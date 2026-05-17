Deutscher Handballbund präsentiert Star-Botschafter für WM 2027

Der Deutsche Handballbund hat ein prominentes Quartett als Botschafter für die Handball-WM 2027 in Deutschland ernannt. Dominik Klein, Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Anja Althaus sollen das Turnier in den Fokus rücken. Die Spiele finden in sechs deutschen Städten statt.

Bei der Handball -Weltmeisterschaft der Männer im Jahr 2027, die in Deutschland stattfinden wird, hat der Deutsche Handball bund (DHB) vier bedeutende Persönlichkeiten als Botschafter ernannt, um das Turnier zu repräsentieren.

Die Stars sollen helfen, das Turnier bekanntzumachen und die Arenen zu füllen. Dominik Klein, Stefan Kretzschmar, Anja Althaus und Pascal Hens wurden offiziell als Botschafter bekanntgegeben. Die offiziellen Vorstellungen fanden am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und Dänemark in Köln statt. Die Handball-WM 2027 wird vom 13. bis 31.

Januar stattfinden. Die Deutsche Handball-Auswahl empfängt Dänemark live und kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream. Mark Schober, der Vorstandschef des DHB, betonte in einer Pressekonferenz, dass die Erfahrung gezeigt habe, dass die Botschafter bei der Kommunikation und Vermarktung des Events eine wichtige Rolle spielen. Er räumte ein, dass noch nicht alle Spielorte ausverkauft seien und man in den kommenden sechs Monaten noch akquieren müsse. élément, sagt Schober: wir haben mit diesem Quartett, vier starke Persönlichkeiten gefunden.

Klein und Hens, beide Weltmeister von 2007, gehören zum Botschafter-Team. Pascal Klein ist eine Schlüsselrolle übertragen. Dominik Klein sagte, dass es ihm viel Freude bereite, als Multiplikator für die Sportart zu fungieren, die er selbst liebt und bereits als Kind begonnen hat zu spielen. Auch Pascal Hens sprach von „großer Ehre“.

Die Ex-Nationalspielerin Anja Althaus, die auch als Teammanagerin der Frauen-Nationalmannschaft tätig ist, sah diese Rolle als eine besondere Pflicht an. Die 30. Ausspielung der Weltmeisterschaft der Männer wird in sechs deutschen Städten ausgetragen: München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Das deutsche Team wird sein erstes Spiel in München bestreiten und ab der Hauptrunde in Köln sein Quartier beziehen.

Die Vorrundengruppen werden am 10. Juni in München ausgelost. Schober gab zu verstehen, dass man bereits rund 60 Prozent der Tickets verkauft habe und mit einer weiteren Zunahme nach der Auslosung der Gruppen rechnet.

Allerdings sind für die Spiele der deutschen Mannschaft in der Vor- und Hauptrunde derzeit keine Tickets mehr verfügbar. Die Vorbereitung der deutschen Mannschaft für das Turnier beginnt Anfang November mit zwei Länderspielen. Am 5. November geht es gegen Belgien in der Berliner Uber Arena.

Jene Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Im darauffolgenden Wochenende reist das Team in die Slowakei für das nächste Spiel. Beide Spiele stellen gleichzeitig den Startschuss für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 dar





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