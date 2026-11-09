Die Preisträger des Deutschen Karikaturenpreises 2026 stehen fest. Von Dominik Klocke bis Tim Seehagen: Hier sind die Gewinner, die Preise und die Ausstellungstermine in Dresden, Bremen und Agathenburg.

Die Preisträger des Deutschen Karikaturenpreises 2026 wurden am 8. November im Schauspielhaus Dresden bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird von der Sächsischen Zeitung und dem Weser-Kurier verliehen und ist insgesamt mit 11.000 Euro dotiert. Dabei stand der Wettbewerb 2026 unter dem Motto Reif für die Therapie, was den politischen und gesellschaftlichen Kontext der eingereichten Werke prägte. Insgesamt hatten sich 265 Karikaturisten und Karikaturistinnen mit mehr als 1000 Arbeiten an dem renommierten Wettbewerb beteiligt.

Erster Preis an Dominik Klocke für scharfe Medizin-Karikatur

Dominik Klocke, Jahrgang 1989, hat den Hauptpreis von 4000 Euro gewonnen. Hauptberuflich arbeitet der Arzt in einem Krankenhaus, bevor er seine Arbeit im Jahr 2024 auf sozialen Medien präsentierte. Seine prämierte Karikatur zeigt einen Patienten, dem ein Tumor aus dem Rücken wächst. Statt zu operieren, will der Arzt das Geschwür inhaltlich stellen. Die Jury würdigte dieses Werk als Metapher für die politische Untätigkeit. Der Vorsitzende der Jury erklärte, man wisse längst, was gegen den Klimawandel, den Rechtsextremismus oder die großen Tech-Konzerne zu tun sei, man scheue sich aber, das Messer anzusetzen.

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Tina Riegel gewinnt mit Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz

Tina Riegel, Redakteurin beim Satiremagazin Titanic, erhielt eine weitere Auszeichnung für ihre Kritik an der Bundespolitik. Ihre Karikatur zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz in der idyllischen Hügellandschaft des Sauerlands. Dort sei die Welt noch in Ordnung, aber der Draht zu den Sorgen der Menschen fehle. Die Jury bemängelte, dass es Friedrich Merz selbst angesichts größter Nöte nicht gelinge, seine Hand auszustrecken. Damit stehe er sinnbildlich für die Therapiebedürftigkeit der Bundespolitik. Tina Riegel verantwortet bei der Titanic die Rubriken Cartoon und Bildwitz und veröffentlichte bereits in der FAZ und der taz.

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Teresa Backmund und Tim Seehagen als weitere Preisträger ausgezeichnet

Teresa Backmund, ausgebildete Anästhesistin aus dem Jahr 1989, zeigt eine Psychotherapeutin im Blaumann. Sie widmet ihre professionelle Hilfe einem lahmgelegten Auto. Die Jury urteilte, bei lockeren Verbindungen gehe es oft um die Mutter, nicht nur um die Schraube. Dieses Wissen teilten KFZ-Mechaniker und Psychotherapeutinnen. Tim Seehagen, Jahrgang 1999 aus Bad Gandersheim, wurde für seinen Comicstrip geehrt. Er reißt Bundeskanzler Friedrich Merz morgens um 3.14 Uhr mit den Worten Faule Sau aus dem Schlaf. Tim Seehagen ist hauptberuflich für die Digitalisierung im Landkreis Northeim zuständig und erhielt schon den Münchner Comicpreis für seine Serie.

Ausstellungstermine in Dresden, Bremen und Agathenburg

Die geehrten Arbeiten sind ab dem 9. November im Dresdner Haus der Presse zu sehen. Die zweite Station ist das Gebäude der Bürgerschaft in Bremen, wo die Werke ab dem 24. November öffentlich zugänglich sind. Im Frühjahr finden die Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen ab dem 4. März im Schloss Agathenburg bei Hamburg. Die Ehrung basierte auf der Abstimmung der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen zum Motto Jetzt seid ihr dran! aus dem Vorjahr. Der Wettbewerb dient weiterhin als wichtiges Forum für satirische Commentary und gesellschaftliche Reflexion.